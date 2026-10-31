Terror para clientes de Walmart | Este reconocido producto muy utilizado para bebés fue retirado de tiendas: Generaría reacciones cutáneas Walmart retira pañales Millie Moon tras quejas de familias sobre reacciones cutáneas en bebés, incluyendo quemaduras químicas y ampollas.

Este reconocido producto muy utilizado para bebés fue retirado de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Este reconocido producto muy utilizado para bebés fue retirado de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El reconocido supermercado Walmart anunció el retiro inmediato de pañales Millie Moon luego de que recibiera una serie de quejas de familias cuyos bebés tuvieron reacciones cutáneas tras utilizarlo. Entre los problemas graves se encuentran quemaduras químicas, descamación y la aparición de ampollas.

Esta medida busca garantizar la seguridad y el bienestar de los pequeños. ¿Quieres exigir un reembolso? En esta nota, te diremos toda la información.

Walmart suspende la venta de este producto tras reacciones cutáneas en menores

De acuerdo a lo señalado por el medio WCPO, el supermercado decidió retirar de sus tiendas los pañales Millie Moon, a pesar de que la propia marca defendió la seguridad de sus productos. La polémica inició tras quejas entre sus consumidores y la organización Consumer Reports, que solicitó oficialmente su retirada del mercado.

En este sentido, si posees este artículo o deseas adquirirlo, es importante saber que los registros de Walmart ya no permiten procesar su compra en caja, pues muestra el mensaje "Item not found", pero aún puedes optar por recuperar tu dinero o cambiar el producto. Si quieres gestionar el reembolso o el cambio, debes seguir estos pasos:

Recibo digital: Antes de acudir a la tienda, consulta el historial de compras en la aplicación de Walmart. Contar con el comprobante digital facilitará que te devuelvan el importe total en el mismo medio de pago utilizado.

Devoluciones sin recibo: Si no dispones del comprobante, la política de Walmart permite devolver el producto con una identificación oficial con fotografía. En ese caso, el reembolso suele entregarse mediante una tarjeta de regalo de Walmart o se puede optar por un intercambio inmediato por pañales de otra marca.

¿Qué más se sabe sobre el retiro de este producto?

De acuerdo a lo precisado por Consumer Reports, las quejas sobre los pañales de esta marca han sido muy altas. Además, se registraron más de 600 incidentes ante la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU (CPSC), lo que indica que ninguna otra marca ha tenido reclamos similares.

Los reportes médicos señalaron que no solo los pañales causaron irritación, sino que también detallan casos de quemaduras químicas. Un caso alarmante involucra a un niño de 2 años en Indiana, que fue ingresado en la unidad de quemados de un hospital infantil debido a ampollas severas y hasta desprendimiento tras utilizar pañales de entrenamiento de la marca.