Terror en Walmart | Supermercado sufre gran pérdida de US$1,2 millones: Así fue la gran estafa organizado por 6 personas La policía de EE. UU. desarticuló una red de fraude responsable de pérdidas de US$1,23 millones en Walmart, arrestando a seis miembros involucrados en el delito.

Una presunta red de fraude ha sido desarticulada por la policía de Estados Unidos, luego de cometer un gran fraude contra Walmart. Al menos seis personas fueron arrestadas por haber realizado miles de compras al supermercado con cuentas de clientes hackeadas y tarjetas bancarias robadas. Se estima que la reconocida tienda habría tenido una pérdida de US$1,23 millones, según documentos judiciales difundidos por Arizona's Family.

Detenidos por la gran estafa a Walmart.

¿Cómo funcionaba la millonaria estafa contra Walmart?

La investigación inició el pasado 22 de agosto, cuando un repartidor de Walmart alertó a la Policía de Peoria sobre la acumulación de entre 30 y 50 paquetes a nombre de diversas personas en una misma vivienda. Luego, otra víctima denunció que alguien había accedido ilegalmente a su cuenta para realizar compras sin su autorización.

Estas denuncias permitieron que los agentes descubrieran que se habían procesado alrededor de 15.500 pedidos en Walmart.com. Según las investigaciones, los responsables utilizaron cuentas comprometidas y datos de tarjetas de crédito y débito robadas. Además, cambiaron las direcciones de entrega para evadir las alertas de seguridad.

"Sin ese repartidor, no sé si nos habríamos percatado del caso", reveló el agente policial de Peoria, William Kennedy, sobre la denuncia inicial a Arizona's Family. Los documentos judiciales vinculan 11.364 pedidos, valorizados en más de US$768.000, con seis centros de distribución ubicados en Mesa, Avondale, Glendale y Peoria, pero las pérdidas se estiman en aproximadamente US$1,23 millones.

Seis detenidos por fraude contra Walmart

Los investigadores indicaron que los productos adquiridos ilegalmente fueron trasladados a dos tiendas de té de burbujas ubicadas en Peoria y Tolleson. Luego, la mercancía era transportada por carretera hasta California, desde donde se enviaba a Vietnam en contenedores mediante la empresa US Cargo Shipping LLC.

Hoài Nguyen Nguyen, de 30 años, fue señalado por los investigadores como el supuesto líder de la red, pero rechazó esta acusación y afirmó que solamente trabajaba para la compañía de transporte indicada, mientras que los otros sospechosos revelaron que él los contrató para recibir paquetes bajo diversas identidades, hacerles seguimiento y llevarlos a California a cambio de una comisión.

Las seis personas detenidas que ingresaron a la cárcel del condado de Maricopa son Thien Tran, de 42 años; Uy Vu Phan, de 55; Minh Ngọc Nguyen, de 57; Hola Xuan Le, de 24; Hoài Nguyen Nguyen, de 30; y Hailey Hang Nguyen, de 26. Ellos enfrentan cargos por fraude, robo de identidad agravado, manipulación informática con fines fraudulentos, posesión ilegal de dispositivos, entre otros.