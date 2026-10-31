Alerta en Walmart | Joven termina disparándose a él mismo dentro del supermercado: Esta habría sido la insólita razón

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Alerta en Walmart | Joven se dispara dentro del supermercado en EE. UU.: Esto es lo que se sabe

El muchacho de apenas 18 años tenía escondido un arma en los pantalones y ahora enfrenta cargos por poner en riesgo la vida de terceros.

Joven termina disparándose a él mismo dentro del Walmart.
Joven termina disparándose a él mismo dentro del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Hace unos días, un joven de 18 años identificado como Omar Ibrahim se disparó accidentalmente en una pierna mientras se encontraba dentro del Walmart de Tucson, en Arizona, lo que encendió las alarmas entre las autoridades. El incidente generó que se inicie una investigación policial que derivó en su arresto tras recibirla en un hospital.

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Hombre en Tucson se disparó en el pie dentro de un Walmart

Este incidente ocurrió el pasado martes 27 de octubre alrededor de la 1.00 p. m. en la tienda Walmart ubicada en el 2823 de West Valencia Road, en el condado de Pima, Estados Unidos.

Según la información difundida por el medio 13 News, el joven, identificado como Omar Ibrahim, tenía una escopeta oculta en sus pantalones deportivos cuando el arma se disparó accidentalmente.

Los documentos judiciales indicaron que la escopeta no tenía la culata y estaba cargada con un cartucho de perdigones. Los investigadores encontraron una marca de impacto en el suelo de la sección de frutas y verduras del supermercado, también fragmentos metálicos en el calzado del joven.

El incidente ha causado alarma por el peligro que esto significó tanto para los empleados y compradores del Walmart. Si bien no hubo ningún herido, la policía inició las investigaciones y también se le imputarán diversos cargos.

Joven enfrentará cargos tras disparo accidental en el Walmart de Tucson

El Departamento del Sheriff del condado de Pima señaló que Omar Ibrahim fue arrestado luego de ser dado de alta del hospital. El joven está enfrentando cargos por: disparar un arma de fuego en zona urbana, alteración del orden público por uso indebido de armas y también por poner en peligro la seguridad de terceros.

Durante la audiencia inicial, el acusado se presentó en silla de ruedas, por lo que la autoridad judicial ordenó su libertad, pero bajo la tutela de los servicios de supervisión previa al juicio, y le ordenó además consignar cualquier arma de fuego que posea.

Por último, la investigación busca aclarar las circunstancias del incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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