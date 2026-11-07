Confirmado | Esta ciudad de EE.UU. ya no cooperará con agentes del ICE: Así serán las nuevas medidas La nueva orden establece que la policía contactará al ICE solo si un detenido enfrenta cargos que conlleven encarcelamiento o si hay una orden administrativa.

Esta ciudad de EE.UU. ya no cooperará con agentes del ICE Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, el alcalde de Houston, John Whitmire, reveló una gran noticia para los inmigrantes pues su ciudad limitará la cooperación con las autoridades federales. La autoridad anunció un nuevo modelo de aplicación de las leyes migratorias, luego de que en las elecciones intermedias ganara el poder demócrata en Texas por primera vez en muchos años.

El alcalde Whitmire indicó que la ciudad sí seguirá deteniendo a inmigrantes, siempre y cuando "representen un peligro, no irá tras quienes se ocupan de sus asuntos familiares, el trabajo y la educación".

Alcalde de Houston ordena limitar la cooperación con el ICE

La medida de Houston, una de las ciudades más grandes del país, ha marcado un primer paso para recortar las facultades del ICE tras el regreso de los demócratas al poder.

Con la nueva orden del alcalde, la policía de Houston tendrá que contactar al ICE solo si es que la persona a la que detiene es arrestada por un cargo que esté sujeto a encarcelamiento o si el ICE emite una orden administrativa, que es una orden firmada por un alto funcionario de la agencia donde se indica que la persona es buscada por las autoridades migratorias.

"El hecho de que una persona esté, o se sospeche que esté, sujeta a la aplicación de las leyes migratorias no deberá, por sí solo, ser motivo para contactar al ICE, prolongar cualquier detención o detener a cualquier persona o mantener a cualquier persona bajo custodia", se indica en la orden de dos páginas.

Hasta el cierre de esta nota, los portavoces del ICE no han respondido a un correo electrónico que le envió 'Telemundo Atlanta' para conocer sus comentarios sobre el anuncio del alcalde.

ICE depende de la policía local para las detenciones de inmigrantes

A pesar de que el Congreso le ha realizado una inyección de 75.000 millones de dólares al ICE, la entidad sigue dependiendo en gran medida de la policía local para encontrar a personas sujetas a deportación y entregarlas. Asimismo, Texas ha sido uno de los objetivos principales de los arrestos del ICE.