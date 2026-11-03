Terror en Walmart | Dos personas inician un tiroteo y dejan a una persona gravemente herida: ¿Fueron atrapados?

Recientemente, la policía local de Columbia ordenó arrestar a dos personas tras ser los principales sospechosos de agresión, también el uso de armas y de un tiroteo en el Walmart ubicado en Grindstone Parkway, Estados Unidos. Por su parte, las autoridades siguen investigando los detalles de los hechos para aclarar todo lo que ocurrió en el supermercado.

Dos personas fueron arrestadas por sospecha de agresión y tiroteo en un Walmart

Se conoció que Antory King, de 25 años, fue detenido por las autoridades en la noche del domingo uno de noviembre luego de un tiroteo que dejó a un hombre de 46 años herido de gravedad. Según lo revelado por el medio 'ABC17 News', la policía recibió el reporte de un caso de acoso antes de las 7.00 p. m. y, cuando llegaron al lugar, encontraron a la víctima con una lesión.

Ahora, King está enfrentando múltiples cargos que incluyen agresión en primer grado, uso ilegal de un arma y acción criminal con arma de fuego. Mientras que Michael Otey, también de 25 años y residente de Columbia, fue detenido bajo sospecha de dos cargos de agresión en primer grado y otros delitos vinculados al uso de arma.

Cabe mencionar que hasta el momento, no se han compartido más detalles sobre las circunstancias del incidente, pero lo que sí confirmaron las autoridades es que la persona agredida se encuentra estable.

Por su parte, el supermercado Walmart decidió reabrir sus puertas el lunes por la mañana luego del reporte de este suceso. Recordemos que los agentes de la policía de Columbia acordonaron el estacionamiento de la tienda poco después de las 7.00 p. m. y evacuaron a los clientes por una salida lateral.

¿Cuál es la situación actual de los involucrados y cómo inició el hecho?

Diversos testigos contaron que el caos se desató cuando un cliente gritó: "¡Disparos!", mientras que otro realizaba un pago, esto originó que todos los presentes corrieran hacia la parte trasera del establecimiento.

Además, se confirmó que a las 9.35 p. m., los agentes comenzaron a permitir que las personas recuperaran sus vehículos y la cinta policial fue retirada un tiempo después. Actualmente se sabe que tanto King como Otey permanecen en la cárcel del condado de Boone sin derecho a fianza, pero no se conoce más información sobre ellos.