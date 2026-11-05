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Máxima atención inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Abogado revela qué tipo de llamada debes hacer si el ICE te detiene

Un abogado proporciona consejos cruciales para los migrantes detenidos en California, especialmente en Sacramento, Los Ángeles y San Francisco.

Abogado revela qué tipo de llamada debes hacer si el ICE te detiene.
Abogado revela qué tipo de llamada debes hacer si el ICE te detiene.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Ante el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, las comunidades migrantes, sobre todo en ciudades como Sacramento, Los Ángeles y San Francisco, están muy preocupadas. Por ello, un abogado de inmigración compartió una serie de recomendaciones sobre cómo debes actuar si una persona es detenida mientras se está movilizando en un carro.

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El medio Univisión habló con el especialista Hugo Vera sobre las medidas que deben tener en consideración los conductores y pasajeros durante una intervención de los agentes migratorios. Entre sus principales consejos estuvieron mantener la calma, conocer tus derechos y realizar una correcta llamada que podría salvarte de una deportación.

¿Qué debes hacer si el ICE detiene un carro en uno de sus operativos?

La recomendación del letrado Hugo Vera es que debes conservar la calma durante la parada vehicular y evitar movimientos que puedan generar sospechas entre los agentes. "No hay que actuar de forma sospechosa o de forma nerviosa. Hay que estar muy tranquilos", señaló el especialista.

Asimismo, se pronunció sobre los indocumentados que viajan como acompañantes. Según explicó, no deberían proporcionar voluntariamente información que facilite a los agentes establecer cuál es su situación migratoria. "El agente quiere comprobar que las personas que están parando son inmigrantes y están acá fuera de estatus o indocumentados. No hay que ayudarles", afirmó.

El abogado también indicó que cada situación migratoria puede ser diferente, sobre todo cuando existen trámites pendientes, como solicitudes de residencia permanente, procesos relacionados con la visa U o permisos de trabajo.

¿Por qué es importante llamar a tu familia si el ICE te detiene?

Además, otro de los puntos centrales de la explicación tiene que ver con cuando el conductor queda bajo custodia de las autoridades migratorias. El especialista explicó que el ICE no se puede llevar el auto al realizar una detención, pero el automóvil se quedará abandonado en el lugar del procedimiento y tendría que ser retirado con una grúa.

Por ello, recomendó que inicialmente te contactes con un familiar desde el centro de detención para decirle dónde quedó tu auto estacionado y coordinar la entrega de una llave. "Esa llamada es clave. Llamar inmediatamente a algún familiar y decir: ‘Mira, el coche está en el lugar. Dejar una llave", explicó.

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