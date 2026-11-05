Pésimas noticias en EE.UU. | Secretario de Seguridad Nacional amenaza directamente a inmigrantes en EE.UU. tras las elecciones El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reafirmó que la expulsión de inmigrantes indocumentados continuará bajo la administración de Donald Trump.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que pese a las nuevas mayorías en el Capitolio tras las elecciones de medio mandato; el gobierno de Donald Trump mantendrá su política de expulsiones de inmigrantes indocumentados. Cabe mencionar que este anuncio llega después de que los demócratas consiguieran el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

"Las deportaciones continuarán", publicó Mullin este miércoles en su cuenta de X. Este mensaje está dirigido no solo a los inmigrantes, sino también busca dejar en claro que los resultados electorales no cambiarán los planes de la administración de Trump en materia migratoria.

Asimismo, previo al cierre de las urnas, el funcionario dejó en claro su opinión de que la presencia del ICE intimidaría a los votantes en los centros de votación. "Los agentes del ICE no estarán cerca de los centros de votación a menos que haya una amenaza", afirmó durante una entrevista con el presentador de Fox News, Will Cain.

Demócratas preparan medidas legislativas para contrarrestar las políticas del ICE

Cabe mencionar que durante los últimos meses, varios candidatos demócratas utilizaron las críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de sus propuestas electorales e incluso algunos respaldaron iniciativas para eliminar la agencia o cambiar profundamente su funcionamiento.

Ahora, con el control de ambas cámaras del Congreso, los demócratas cuentan con grandes herramientas para investigar las operaciones migratorias, además de exigir información al DHS e imponer restricciones presupuestarias para el ICE. Una de las propuestas que se pondrían en marcha es la presentada por Delia Ramírez, demócrata por Illinois, denominada Ley para la Reinvención de la Seguridad.

El proyecto pretende sustituir el actual Departamento de Seguridad Nacional por una dependencia enfocada en las comunidades y reformar las agencias encargadas de aplicar las leyes migratorias. Ramírez cuestionó las muertes de las personas bajo la custodia del ICE y de la CBP, así como los fallecimientos relacionados con las deportaciones.

Donald Trump promete convertirse en el 'señor veto'

A pesar de que los demócratas busquen modificar tanto el presupuesto como las facultades de las agencias migratorias, enfrentarán la resistencia republicana y podría encontrarse con el veto de Trump, quien prometió convertirse en 'el señor veto' ante las iniciativas demócratas.