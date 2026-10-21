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Escándalo en ICE | Identifican a agente federal que terminó baleado y arrestado por anciano: ¿Qué cargos enfrenta?

David González, un agente federal del ICE, enfrenta diversos cargos, incluyendo agresión y abuso de ancianos, por un altercado en el que le dispararon.

Identifican a agente federal que terminó baleado y arrestado por anciano.
Identifican a agente federal que terminó baleado y arrestado por anciano. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Hace unos días, se reportó que un hombre de 72 años disparó contra un agente del ICE en Fresno, California, luego de que presuntamente lo habría agredido a él y a su hija. Si bien el adulto mayor indicó que actuó en defensa propia porque temió por su vida, las autoridades difundieron su identidad. ¿Qué acusaciones enfrenta el hombre?

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Revelan nombre de agente que terminó baleado por adulto mayor en Fresno

De acuerdo con los medios 'MYRGV' y 'Fresno Bee', el pasado martes 13 de octubre, a David González III, de 32 años, le imputaron cargos formales de agresión con agravantes, vandalismo, abuso de ancianos y lesiones. Además, enfrenta una posible condena de hasta cuatro años y ocho meses de prisión si es hallado culpable.

Durante su comparecencia ante el tribunal, en el que se le vio esposado a una silla de ruedas, el agente se declaró inocente. Como se recuerda, la policía de Fresno recibió reportes al 911 sobre un disparo. Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron a González esposado en estado de ebriedad y con una herida de bala en el abdomen.

La investigación inicial reveló que el acusado, un agente federal fuera de servicio del ICE, habría estado durmiendo en el césped de la propiedad y la situación se desencadenó cuando la hija del propietario regresó a su casa y descubrió a este hombre en el jardín.

Cuando informó a su padre, este salió a pedirle que se marchara, pero González, alterado y ebrio, agredió al hombre de 72 años. La hija, al percatarse de ello, también fue a defender a su padre y resultó con golpes. Luego de ello, el novio de la mujer, un policía fuera de servicio, llegó al lugar y logró esposar al agresor.

¿Qué cargos enfrenta el agente del ICE?

Actualmente, la Fiscalía presentó formalmente cuatro cargos en contra de González, que incluyen tres felonías y también un delito menor. Las acusaciones que se le imputan son:

  • Agresión por medios que pueden causar lesiones graves.
  • Abuso de ancianos hacia un propietario de 72 años.
  • Vandalismo por daños que superan los $400 en el vehículo de un vecino.
  • Lesiones físicas, también conocidas como batería.
  • Su fianza fue establecida en $37.000, con la condición de que no abandone el estado de California en caso de ser liberado.

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