IRS entregará más de $8,000 a ciudadanos en Nueva York: ¿Quiénes podrás recibirlo y qué requisitos deben cumplir?

Las personas que trabajan en Nueva York y reparten su presupuesto entre la renta, supermercado y el cuidado de sus hijos recibirán una gran noticia debido a que en la próxima declaración de impuestos podrían traer un alivio importante. Este grupo podrá reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) hasta US$8,231 por el año fiscal 2026.

Cabe mencionar que la ayuda federal está dirigida a las personas que cuentan con recursos bajos o moderados, incluidas aquellas empleadas por una empresa o dedicadas a actividades por cuenta propia. Ten en cuenta que no se trata de un pago automático ni tampoco un cheque de estímulo para todos los residentes, pues para acceder tienes que presentar la documentación correspondiente y reunir los requisitos.

Monto que podrás recibir por el EITC del año fiscal 2026

El IRS establece cuatro cantidades máximas en función del número de hijos que reúnan las condiciones. Estos importes corresponden a los ingresos obtenidos en 2026, que por lo general se informarán durante la temporada fiscal de 2027:

Sin hijos que califiquen: US$664

Con un hijo que califique: US$4,427

Con dos hijos que califiquen: US$7,316

Con tres o más hijos que califiquen: US$8,231

Estas cantidades no están aseguradas, porque el crédito puede aumentar a medida que crecen los ingresos del trabajo, alcanzar un máximo y después reducirse hasta desaparecer. Por esa razón, hogares con una composición parecida pueden obtener resultados distintos.

Requisitos para reclamar el beneficio del IRS

El simple hecho de vivir en Nueva York o percibir un salario bajo no basta para poder calificar, pues la agencia también revisa la identificación del solicitante, su situación tributaria y la composición del hogar. Las principales condiciones son:

Contar con ingresos del trabajo, como salarios, propinas o beneficios netos procedentes de actividades por cuenta propia.

Tener un número de Seguro Social válido para el EITC. Esta exigencia también aplica al cónyuge, si presentan una declaración conjunta, y a los hijos incluidos en el cálculo.

Haber obtenido ese número antes de la fecha límite de presentación, incluidas las prórrogas.

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente a efectos fiscales durante todo el año, salvo ciertas excepciones para matrimonios.

Cumplir las reglas del estado civil usado en la declaración.

No presentar el Formulario 2555, vinculado con determinadas exclusiones por ingresos obtenidos en el extranjero.

No ser hijo calificado de otro contribuyente.

Mantener los ingresos por inversiones por debajo de US$12,200 durante 2026.

En el caso de las familias inmigrantes, hay una diferencia relevante: la ciudadanía estadounidense no será obligatoria en todos los supuestos, pero sí deberán cumplirse las condiciones fiscales y de identificación. Un ITIN no reemplazará el número de Seguro Social requerido para este incentivo.