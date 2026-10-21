Atención máxima inmigrantes | Nueva York anuncia que se mantendrá como ciudad santuario, pero ICE aún tiene estas facultades: ¿Cuáles son?

Nueva York se mantendrá como ciudad santuario y el ICE aún mantendrá estas facultades. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Nueva York se mantendrá como ciudad santuario y el ICE aún mantendrá estas facultades. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace un tiempo, la administración de Donald Trump ordenó que se eliminaran las leyes santuario de la ciudad de Nueva York; sin embargo, un juez federal de Brooklyn ha desestimado la demanda por lo que mantiene vigentes las normas locales que restringen que la policía, cárceles y otras agencias municipales trabajen en conjunto con las autoridades migratorias.

Esta decisión marca un cambio clave para el gobierno federal que buscaba obligar a la ciudad a compartir más información de inmigrantes, además de mantener bajo custodia a algunas personas para luego entregarlas al ICE. Cabe destacar que esto no significa que el ICE no opere en Nueva York ni que tampoco se detengan las detenciones.

¿Cuáles son las nuevas facultades del ICE en Nueva York tras el fallo?

En resumen, la ciudad no podrá mantener detenida a una persona solo porque el ICE envíe un ‘detainer’ (solicitud de retención migratoria), salvo que se cumplan con condiciones específicas.

De acuerdo con las leyes santuarios, además de otros requisitos, también se exige una orden judicial y determinadas circunstancias relacionadas con condenas por delitos violentos o graves. Las medidas establecen límites sobre el uso de recursos municipales y sobre el intercambio de determinada información con las autoridades federales.

¿Qué no cambia en las intervenciones del ICE?

Debes saber que este fallo no elimina a la autoridad federal del ICE ni tampoco impide que los agentes actúen en la ciudad, por lo que el ICE puede continuar realizando investigaciones, operativos y detenciones cuando considera que tiene la autoridad legal para hacerlo.

Asimismo, las leyes santuario tampoco impiden que una persona sea detenida por una orden federal válida, ni tampoco modifican por sí mismas un proceso de deportación iniciado por el gobierno.

La diferencia clave está en que la policía de Nueva York tampoco las cárceles municipales y otras agencias de la ciudad no están obligadas a funcionar como agentes migratorios federales. La agencia migratoria reconoce que el detainer solo se trata de una solicitud dirigida a una institución local, no es una orden judicial automática.

Derechos de un inmigrante en Nueva York

Ten en cuenta que los inmigrantes mantienen algunos derechos constitucionales independientemente de cuál sea su estatus migratorio. Si los agentes del ICE llegan a una vivienda, la persona puede solicitar una orden judicial, pues una orden administrativa por sí sola no autoriza el ingreso a un domicilio privado sin consentimiento. Además, también existe el derecho a:

Permanecer en silencio.

No responder preguntas sobre el estatus migratorio sin hablar antes con un abogado.

No firmar documentos que no comprende.

Pedir un intérprete.

Solicitar hablar con un abogado.

No consentir un registro.

Documentar el operativo de manera segura, sin interferir con los agentes.

Por último, las utoridades de Nueva York recomiendan no abrir la puerta a alguna autoridad sin verificar si existe una orden judicial válida. Si es que los agentes ingresan por la fuerza, no debes resistirte, pero sí dejar en claro que no estás autorizando este registro.