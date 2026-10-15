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Autorizan viaje de ministro Elmer Cuba a Nueva York del 24 al 28 de octubre

Viaje del ministro de Economía a Estados Unidos tendrá un costo de US$1.320 por concepto de viáticos.

Ministro de Economía viajará a Estados Unidos | Foto: Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministro de Economía viajará a Estados Unidos | Foto: Ministerio de Economía y Finanzas.
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El Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, a Nueva York, en Estados Unidos, del 24 al 28 de octubre, según la Resolución Suprema publicada este miércoles en el Diario Oficial El Peruano.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) integrará la delegación peruana en el roadshow inPERÚ Nueva York 2026 y en reuniones conexas, que se realizarán entre el 25 y el 28 de octubre. Según la resolución, la participación del ministro busca posicionar al país ante inversionistas internacionales.

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En cuanto a los gastos, el MEF cubrirá con cargo a su presupuesto institucional 2026 los conceptos de alimentación y traslados, con viáticos por US$1.320. Los demás gastos del viaje serán asumidos por inPERÚ, es decir, por la organización privada que convoca el evento.

Durante la ausencia del titular, el Despacho de Economía y Finanzas quedará encargado al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní. La resolución lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y del propio ministro Cuba.

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Otros dos ministros también viajarán en los próximos días

Los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, también viajarán al extranjero durante octubre para participar en actividades internacionales. La primera permanecerá en Italia del 16 al 21 de octubre, mientras que Vinelli visitará Panamá entre el 21 y el 23 del mismo mes. Ambas salidas fueron autorizadas por la presidenta Keiko Fujimori y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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En el caso de Vinelli, su visita a Ciudad de Panamá responde a su participación en el encuentro “Diálogo Regional de Política: Construyendo sistemas agroalimentarios productivos y resilientes”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el 22 de octubre. Según la resolución correspondiente, la actividad no ocasionará gastos al Estado peruano, debido a que el organismo internacional cubrirá los costos del viaje.

Por su parte, Canales acudirá a Roma para participar en el 54.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A diferencia de la comisión de servicios de Vinelli, su desplazamiento sí implicará un desembolso público de US$6.053,97 por concepto de pasajes aéreos y viáticos. Mientras ambos ministros permanezcan fuera del país, sus respectivos despachos estarán a cargo de Rafael Belaunde, titular de Defensa, y Vladimiro Huaroc Portocarrero, ministro del Ambiente.

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