Más de 55 inmigrantes han muerto en centros de detención del ICE: Estos lugares donde más se ha registrado fallecidos A poco menos de dos años del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha registrado un aumento considerable de fallecidos en centros de detención.

Estos centros de detención del ICE donde más se ha registrado fallecidos en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Estos centros de detención del ICE donde más se ha registrado fallecidos en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

De acuerdo con cifras oficiales, entre el mes de enero del 2025 y agosto del 2026, se han reportado 57 fallecidos en instalaciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que ha puesto sobre la mesa la calidad de atención sanitaria que se les está ofreciendo a los extranjeros detenidos en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump.

Cabe mencionar que estos hechos están generando preocupación entre los migrantes legales e indocumentados, sobre todo por los mecanismos de control aplicados durante el tiempo que esperan una resolución de sus trámites migratorios.

¿En qué centros de detención del ICE se han registrado más muertes?

Los centros donde se han reportado fallecimientos se encuentran: Adelanto ICE Processing Center, en California; Krome North Service Processing Center, en Florida, y Camp East Montana, en Texas; sin embargo, las cifras disponibles abarcan diversos periodos y metodologías, por lo que no se puede establecer un ranking oficial definitivo de los establecimientos con más muertes.

Cuatro personas que se encontraban bajo custodia migratoria fallecieron entre septiembre del 2025 y marzo del 2026. Los registros y reportes consultados revelaron que los detenidos fueron trasladados al Victor Valley Global Medical Center.

Un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), citado por EL PAÍS, reveló que cuatro personas también fallecieron en el Krome North Service Processing Center durante enero del 2025 y julio del 2026.

Mientras que en Camp East Montana, ubicado en Fort Bliss, en El Paso, Texas, se documentaron tres fallecimientos desde que lo abrieron, en agosto del 2025, hasta el 4 de junio del 2026. Estos números forman parte de un informe elaborado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights.

Estos datos revelan la importancia de supervisar las condiciones de cada centro de detención del ICE y garantizar que los inmigrantes reciban atención médica adecuada durante su permanencia.

¿Por qué han aumentado las muertes de inmigrantes detenidos por el ICE?

Un informe de Physicians for Human Rights pudo revisar los registros médicos disponibles de 39 personas que fallecieron bajo custodia del ICE en el primer año del segundo mandato de Donald Trump. Allí la revisión identificó posibles deficiencias en la atención sanitaria; sin embargo, la información pública no permitió conocer las conclusiones definitivas sobre los casos.

Además, otro documento realizado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights advirtió sobre el aumento de la mortalidad tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, pues, según sus cálculos, los detenidos por el ICE aumentaron de aproximadamente 40.000 a más de 71.000 personas, lo que representa un incremento del 77% y un riesgo para todos. Durante ese periodo, la tasa de mortalidad aumentó cerca del 140%.