Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este lunes 19 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, lunes 19 de octubre
Horóscopo de Jhan Sandoval, lunes 19 de octubreComposición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 19 de octubre? Revisa el horóscopo de este lunes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo HOY, lunes 19 de octubre?

  • Aries: Un cambio inesperado te obligará a posponer algunos planes y proyectos que pensaste realizar en el día, paciencia. En el amor, ese alejamiento producto de una discusión será temporal.
  • Tauro: Serás tolerante y bastante flexible con una persona que pretende imponerse. La paciencia que tendrás te permitirá llegar a acuerdos favorables. En el amor, saca de tu mente recuerdos pasados.
  • Géminis: No cambies los planes de manera inesperada. Es posible que tengas conflictos con tu equipo laboral debido a dudas o retrocesos que tengas en los pactos que habías acordado. Sé consecuente. 
  • Cáncer: Una mujer observadora y perspicaz notará errores en tu labor y lo advertirá. Sus críticas no serán negativas, con su experiencia y sugerencias crecerás mucho más. En el amor, evita conflictos.
  • Leo: Esa meta o viaje que tenías planificado se postergará debido a inconvenientes que deberán de atenderse. Sé paciente con los procesos. Al cierre de día tendrás una muy buena noticia familiar.
  • Virgo: Tu capacidad creativa e ingenio te permitirá idear e iniciar negocios que serán realmente lucrativos. Todo lo que inicies tendrá éxito financiero. En el amor, no desconfíes y sé más expresivo.
  • Libra: Te sentirás con la energía y el ánimo necesario para afrontar cualquier tipo de inconveniente hasta lograr su total solución. En el amor, no juzgues sin tener en claro todo lo acontecido.
  • Escorpio: La pérdida de ese proyecto ha generado un desbalance económico que superarás en poco tiempo, paciencia. En el amor, controla tu carácter y limarás las asperezas que tienes con tu pareja.
  • Sagitario: Necesitas ser más riguroso y cuidar todos los detalles en ese proceso documentario que estás siguiendo. No permitas que ningún detalle pase por alto. En el amor, no seas indiferente.
  • Capricornio: Es posible que no recibas ese dinero que parecía llegar rápidamente a tus manos. Sé paciente, pero no dejes de insistir. En el amor, no pongas tantas condiciones o esa persona se alejará.
  • Acuario: Esa idea de negocio la comentarás con una amistad que se caracteriza por su sentido práctico. Con su ayuda lograrás aterrizarla y con éxito. En el amor, acepta esa invitación. No te arrepentirás.
  • Piscis: No ha servido de nada confrontar con tus compañeros. Tener gente en contra puede recortar tus caminos. Conviene el ánimo pacífico y conciliador si deseas tener apoyo y seguir creciendo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UTC jugará la Liga 2 en 2027: es el primer descendido de la Liga 1

Diputado de Obras Arturo Eusebio es cuestionado por presunto plagio en su tesis de maestría

Señor de los Milagros: ATU anuncia desvíos en Lima por tercer recorrido este lunes 19 de octubre

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 18 de octubre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 17 de octubre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 16 de octubre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputado de Obras Arturo Eusebio es cuestionado por presunto plagio en su tesis de maestría

Jorge Nieto a Álvaro Vargas Llosa: "Su rol de comentarista político ya acabó, debería comportarse como un embajador"

Comisión de Ética recomienda suspender por 120 días al diputado Julián Pérez Mallqui