Es falso que este video de una multitud con banderas palestinas muestre las protestas actuales en Francia: las imágenes son de 2025

LO FALSO:

En redes sociales circula un video de una multitud con banderas palestinas en París durante las protestas recientes en Francia.

LO VERDADERO:

El video corresponde a una manifestación realizada el 25 de mayo de 2025 en París, para exigir el fin de las operaciones militares en la Franja de Gaza.

Las protestas recientes en Francia se realizaron el 17 de octubre de 2026 y registraron enfrentamientos con la Policía en distintas localidades. Sin embargo, el video viral muestra una movilización ocurrida más de un año antes.

En redes sociales circula un video que muestra a una multitud agitando banderas palestinas durante una manifestación en París, Francia. Las publicaciones que comparten las imágenes aseguran que se trata de las recientes protestas registradas en el país, en las que participaron estudiantes, sindicatos y otros sectores. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que el video corresponde a una movilización realizada en mayo de 2025, más de un año antes de las manifestaciones actuales.

Al cierre de esta verificación, una de las publicaciones con mayor alcance se difundió en Facebook, donde acumuló 149.000 visualizaciones, más de 2.000 ‘Me gusta’, 710 comentarios y fue compartido más de 400 veces.

Post con mayor interacción. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió identificar que las imágenes corresponden a una manifestación realizada el 25 de mayo de 2025 en París, Francia. En aquella ocasión, cientos de personas salieron a las calles con banderas palestinas para exigir el fin de las operaciones militares en la Franja de Gaza. Por tanto, aunque el video muestra una movilización real en apoyo a Palestina, fue grabado más de un año antes de las protestas recientes y no constituye evidencia de los acontecimientos ocurridos el 17 de octubre de 2026.

Captura del video original. Foto: Facebook

Descripción del video original. Foto: Facebook

El sábado 17 de octubre de 2026, estudiantes, sindicatos y otros sectores se movilizaron en distintas localidades de Francia. Durante las protestas se registraron episodios de violencia, destrozos y enfrentamientos con la Policía. No obstante, el video viral no muestra estos hechos, sino una manifestación ocurrida en mayo de 2025.

Nota de La República. Foto: La República

Conclusión

En redes sociales se difundió un video de una multitud con banderas palestinas como si mostrara las protestas recientes en Francia. Sin embargo, el contenido es falso por falta de contexto, ya que las imágenes corresponden a una manifestación realizada en París el 25 de mayo de 2025 para exigir el fin de las operaciones militares en la Franja de Gaza. Por tanto, el registro no corresponde a las movilizaciones de octubre de 2026, en las que se reportaron enfrentamientos con la Policía por el aumento de costos y deterioro de servicios públicos.