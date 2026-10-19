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Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU. | ICE confirmó que cobrará más de $5,000 a indocumentados que sean detenidos: Estos serán los afectados

El ICE empezará a cobrar una tarifa de 5.300 dólares a ciertos inmigrantes con órdenes de deportación que sean detenidos desde el 16 de octubre.

ICE cobrará más de $5,000 a indocumentados que sean detenidos en EE.UU.
ICE cobrará más de $5,000 a indocumentados que sean detenidos en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que comenzará a cobrar una tarifa de 5.300 dólares a ciertos inmigrantes que cuentan con órdenes de deportación y que sean detenidos a partir del 16 de octubre. Asimismo, esta medida forma parte de los ajustes por inflación anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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¿Qué inmigrantes tendrán que pagar US$5.300 al ICE?

De acuerdo con la medida, este nuevo pago solo se aplicará a las personas que recibieron una orden de deportación en ausencia y luego fueron arrestados por agentes del ICE. Esto quiere decir que afectará a los extranjeros que no fueron a sus procesos de expulsión y contra quienes un juez de inmigración emitió una resolución conforme a la sección 240(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

No obstante, para que un juez dicte una orden de este tipo, la legislación establece algunas condiciones que son:

  • La persona o su abogado registrado debe haber recibido la notificación escrita correspondiente al proceso migratorio.
  • El extranjero debe haber faltado a la audiencia de deportación.
  • El DHS debe acreditar, con pruebas claras, inequívocas y convincentes, que la notificación fue entregada y que la persona está sujeta a expulsión.

DHS también aplicará el nuevo cobro a extranjeros detenidos en las puertas de entrada

El ajuste previsto para 2027 incorpora una segunda categoría: los inmigrantes considerados inadmisibles que sean retenidos entre los puertos de entrada a Estados Unidos. En esos casos, tanto el ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrán fijar y cobrar la cantidad establecida.

Esta disposición corresponde a la sección 100017 de HR 1 y abarca a las personas clasificadas como inadmisibles conforme a la sección 212 de la INA 1182. Además, incluye a los extranjeros que:

  • Se encuentran en territorio estadounidense sin haber sido admitidos de forma oficial o sin contar con un permiso de permanencia temporal (parole).
  • Ingresan al país por lugares distintos de los puntos autorizados.
  • Son declarados inadmisibles por otras causas previstas en la sección 212 de la normativa migratoria.

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