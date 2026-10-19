Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU. | ICE confirmó que cobrará más de $5,000 a indocumentados que sean detenidos: Estos serán los afectados

ICE cobrará más de $5,000 a indocumentados que sean detenidos en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

ICE cobrará más de $5,000 a indocumentados que sean detenidos en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que comenzará a cobrar una tarifa de 5.300 dólares a ciertos inmigrantes que cuentan con órdenes de deportación y que sean detenidos a partir del 16 de octubre. Asimismo, esta medida forma parte de los ajustes por inflación anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué inmigrantes tendrán que pagar US$5.300 al ICE?

De acuerdo con la medida, este nuevo pago solo se aplicará a las personas que recibieron una orden de deportación en ausencia y luego fueron arrestados por agentes del ICE. Esto quiere decir que afectará a los extranjeros que no fueron a sus procesos de expulsión y contra quienes un juez de inmigración emitió una resolución conforme a la sección 240(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

No obstante, para que un juez dicte una orden de este tipo, la legislación establece algunas condiciones que son:

La persona o su abogado registrado debe haber recibido la notificación escrita correspondiente al proceso migratorio.

El extranjero debe haber faltado a la audiencia de deportación.

El DHS debe acreditar, con pruebas claras, inequívocas y convincentes, que la notificación fue entregada y que la persona está sujeta a expulsión.

DHS también aplicará el nuevo cobro a extranjeros detenidos en las puertas de entrada

El ajuste previsto para 2027 incorpora una segunda categoría: los inmigrantes considerados inadmisibles que sean retenidos entre los puertos de entrada a Estados Unidos. En esos casos, tanto el ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrán fijar y cobrar la cantidad establecida.

Esta disposición corresponde a la sección 100017 de HR 1 y abarca a las personas clasificadas como inadmisibles conforme a la sección 212 de la INA 1182. Además, incluye a los extranjeros que: