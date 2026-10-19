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Laura Bozzo alarma por su delicada salud tras una operación de emergencia: “No fue una cirugía menor”

Laura Bozzo continúa hospitalizada por una compleja intervención por una úlcera perforada. Tras la operación su asistente y su hija revelaron detalles sobre su estado de salud.

El asistente de Laura Bozo rompe su silencio tras la cirugía de la conductora. Composición LR. TikTok
El asistente de Laura Bozo rompe su silencio tras la cirugía de la conductora. Composición LR. TikTok
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La salud de Laura Bozzo mantiene en alerta a sus seguidores luego de que la conductora fuera sometida a una operación de emergencia en México, país donde reside. La intervención fue debido a una complicación provocada por la perforación de una úlcera, un problema que requirió atención médica inmediata. Aunque la cirugía tuvo un resultado favorable, la presentadora permanece en cuidados intensivos, donde continúa bajo supervisión médica.

Las primeras declaraciones de su entorno cercano, difundidas por 'América Hoy', han permitido conocer algunos detalles sobre su recuperación. Aarón Guerrero, asistente personal de la figura televisiva, señaló que su evolución es positiva, pero advirtió que su condición todavía exige cautela, indicando: "No fue una cirugía menor". Por su parte, Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, confirmó que la operación salió bien y relató el difícil momento que atraviesa junto a su madre.

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El asistente personal de Laura Bozzo advierte sobre su salud

Aarón Guerrero explicó que la conductora permanece delicada, pero que su recuperación avanza favorablemente. Sin embargo, pidió comprender que todavía no se puede descartar una complicación durante el proceso posterior a la cirugía. El también chofer de la presentadora insistió en que la intervención no fue un procedimiento sencillo, debido a la gravedad de la úlcera perforada.

"Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien. Quiero que entiendan que somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud", manifestó al referirse a la situación de la presentadora. Además, Guerrero también remarcó la complejidad de la operación. "Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor, fue una cirugía un poquito complicada por el tema de reventamiento de la úlcera", comunicó.

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La hija de Laura Bozzo revela detalles tras la operación de emergencia

Alejandra de la Fuente también rompió su silencio para ofrecer información sobre la operación de emergencia de su madre. Durante una conversación con el youtuber Javier Ceriani, confirmó que fue necesario realizar una intervención quirúrgica, pero transmitió tranquilidad al señalar que el procedimiento tuvo un resultado favorable y que la conductora se encuentra estable.

"Sí, se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable, recuperándose, la cirugía salió bien", expresó la joven al hablar sobre la evolución de su madre. Sus declaraciones coinciden con lo informado por el asistente de Bozzo, con respecto al resultado de la operación, aunque ambos han dejado claro que la recuperación continúa y requiere atención.

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