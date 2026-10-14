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Confirmado | IRS entregará hasta US$1,000 a estas personas en EE.UU.: Así puedes acceder al programa y comenzar a recibirlo en el 2027

Desde 2027, el IRS introducirá el programa Saver's Match, que entregará hasta US$1,000 anuales para fomentar el ahorro para jubilación entre trabajadores.

IRS entregará hasta US$1,000 a estas personas en EE.UU.
IRS entregará hasta US$1,000 a estas personas en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Desde 2027, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) entregará hasta el 50% del dinero que una persona ahorre para su jubilación, con un monto máximo de US$1,000 al año. Esto como parte del programa Saver's Match, una ayuda federal diseñada para apoyar a los trabajadores con ingresos bajos y moderados, con la finalidad de que más personas puedan preparar su futuro financiero.

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¿Qué es el Saver's Match?

El Saver's Match es un nuevo aporte federal que servirá para ayudar a las personas de bajos ingresos y moderados a ahorrar para su jubilación. Cabe mencionar que iniciará a aplicarse recién a los aportes hechos en 2027 y podrá dar hasta US$1,000 por persona al año, que serán depositados directamente en una cuota de retiro elegible.

Si alguien es elegible y contribuye a un plan de jubilación o una cuenta de plan individual de ahorro para la jubilación (IRA) para 2027: podrá reclamar el Saver's Match cuando presente su declaración de impuestos federales de 2027 en 2028.

"El gobierno federal aportará una cantidad equivalente de hasta el 50% de lo que usted contribuya, con un máximo de US$1,000 por persona al año. El dinero se depositará directamente en la cuenta de jubilación que usted designe. En el caso de las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, cada cónyuge puede recibir su propio aporte equivalente. Los fondos irán a un plan de jubilación o una IRA y crecerán junto con sus propias contribuciones", se lee en el sitio web del IRS.

Ten en cuenta que no se trata de un reembolso ni tampoco de un crédito para reducir los impuestos que deberás pagar, pues el dinero irá directamente a tu plan de jubilación o IRA y además, crecerá junto a tus propios ahorros.

¿Quiénes pueden acceder al programa y así recibir hasta US$1.000?

Las personas que quieran acceder a este programa deberán cumplir todos estos requisitos:

  • Tener al menos 18 años al terminar el año tributario.
  • Hacer aportes a una cuenta de jubilación elegible; no existe un aporte mínimo para poder participar.
  • No figurar como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.
  • Ser residente de Estados Unidos para fines fiscales; en general, los no residentes no califican.
  • Tener ingresos dentro de los límites establecidos según tu estado civil en la declaración de impuestos.
  • No ser estudiante bajo la definición fiscal federal.

"No es necesario hacer nada en 2026. El Saver's Match se aplica a las contribuciones de jubilación que hará a partir de 2027", precisa el IRS.

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