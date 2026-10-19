Kenji Fujimori anunció su retorno a la política peruana luego de mantenerse alejado de la actividad partidaria durante los últimos años. El hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori comunicó que decidió incorporarse a un nuevo movimiento político, al que atribuyó una propuesta clara para el futuro del país. Sin embargo, hasta el momento del anuncio, no reveló el nombre de la agrupación ni precisó qué función tendrá dentro de ella.

El excongresista adelantó su decisión mediante un video relacionado con su pódcast Tampoco Tampodcast, espacio en el que ampliará la información este lunes 19 de octubre, a las 8.00 p. m. En el mensaje, explicó que tomó la decisión después de evaluar distintas propuestas y reflexionar sobre las necesidades del Perú.

Video destacado 🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

“Después de pensarlo mucho, de escuchar distintas propuestas y de analizar qué es lo que realmente necesita nuestro queridísimo Perú, he decidido seguir un nuevo movimiento político que representa al pueblo”, declaró.

¿Qué dijo Kenji Fujimori sobre su regreso a la política?

En el anuncio, Kenji Fujimori sostuvo que la organización a la que decidió sumarse representa a la ciudadanía y no teme expresar sus posiciones. También afirmó que la agrupación cuenta con planteamientos para el futuro nacional, aunque todavía no detalló cuáles son sus principales propuestas.

"No tiene miedo de decir las cosas como son y que, sobre todo, tiene una propuesta clara para el futuro del país", sostuvo.

El mensaje marca un cambio respecto de sus declaraciones anteriores, cuando había manifestado que prefería mantenerse alejado de la política y de la exposición pública. En una entrevista difundida a comienzos de octubre, se había señalado que el exparlamentario había orientado sus actividades hacia los negocios y la producción de contenido digital.

Kenji Fujimori y su relación con Keiko Fujimori

El anuncio también vuelve a poner en el foco la relación política y familiar entre Kenji y Keiko Fujimori. La actual presidenta de la República llegó al Gobierno para el periodo 2026-2031, mientras que su hermano menor permaneció alejado de los cargos de elección popular desde su salida del Congreso.

Durante agosto de 2026, Kenji había expresado su deseo de que al país le fuera bien durante la gestión de su hermana. Sin embargo, su decisión de integrarse a un movimiento político abre interrogantes sobre el papel que tendrá en el escenario nacional y si su participación tendrá alguna relación con el partido liderado por la mandataria.

El antecedente judicial de Kenji Fujimori por los 'Mamanivideos'

La trayectoria política de Kenji Fujimori también estuvo marcada por el caso conocido como los 'Mamanivideos'. La investigación se originó a partir de grabaciones realizadas por el fallecido excongresista Moisés Mamani, en las que se registraron conversaciones relacionadas con gestiones para obtener respaldo parlamentario y evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2017.

Por este caso, Kenji Fujimori recibió una condena por tráfico de influencias. Posteriormente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso que realizara una obra de bien social o cumpliera diez horas de servicio comunitario como parte de las reglas de conducta impuestas.

Su anuncio de retorno a la política se produce, así, después de un periodo alejado de la actividad parlamentaria. La emisión de su pódcast de este lunes permitirá conocer si revela el nombre de la agrupación, sus objetivos y el papel que asumirá dentro de ella.