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Sociedad

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre? Sigue EN VIVO el recorrido de la procesión

Sigue EN VIVO la procesión del Señor de los Milagros por las calles de Lima. Consulta su recorrido minuto a minuto y accede a todos los detalles de su segunda salida.

Este domingo 18 de octubre, el segundo recorrido del Señor de los Milagros se lleva a cabo en el Centro de Lima, con miles de fieles en procesión rindiendo homenaje al Cristo Moreno.
Este domingo 18 de octubre, el segundo recorrido del Señor de los Milagros se lleva a cabo en el Centro de Lima, con miles de fieles en procesión rindiendo homenaje al Cristo Moreno.Foto: Andina/Composición LR
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Este domingo 18 de octubre se viene llevando a cabo el segundo recorrido del Señor de los Milagros por las calles del Centro de Lima. Miles de fieles acompañarán en procesión la sagrada imagen del Cristo Moreno para rendirle homenaje y elevar sus plegarias. Sigue en tiempo real la transmisión de la procesión y conoce todos los detalles, las rutas y los momentos más destacados de esta expresión de fe.

Señor de los Milagros EN VIVO, recorrido del 18 de octubre

10:12
18/10/2026

¿Cuál es el día central del Señor de los Milagros?

El día central de la procesión del Cristo Moreno es este domingo 18 de octubre, puesto que en la misma fecha, pero del año 2010, el Cristo de Pachacamilla fue declarado oficialmente Patrono de la Religiosidad y Espiritualidad Católica del Perú. 

10:03
18/10/2026

Recorrido de la imagen del Señor de los Milagros: ruta de hoy, 18 de octubre

09:54
18/10/2026

Segundo recorrido del Señor de los Milagros: calles cerradas y rutas alternas para este domingo 18 de octubre

Para esta jornada, la Municipalidad de Lima programó las restricciones desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 4:00 a. m. del lunes 19 de octubre. Los cierres abarcarán tramos de las avenidas Tacna y Abancay, así como los jirones Huanta y Huánuco

09:45
18/10/2026

Señor de los Milagros EN VIVO: imagen se encuentra en jirón Ica

La sagrada imagen del Señor de los Milagros se encuentra actualmente en la cuadra 3 del jirón Ica. Posteriormente, continuará su recorrido hacia Jirón de la Unión.

Según lo previsto, el recorrido procesional inició a las 6.00 a. m. desde la Iglesia de Las Nazarenas. Asimismo, la procesión del Señor de los Milagros podrá seguirse en la plataforma Nazarenas TV a través del siguiente ENLACE.

Video destacado

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