Alerta máxima en Walmart | Banda criminal de mujeres utiliza esta impensada modalidad para robar artículos del supermercado

Banda criminal de mujeres utiliza niños para robar artículos del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Banda criminal de mujeres utiliza niños para robar artículos del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El pasado 10 de octubre, dos mujeres de 25 y 30 años fueron detenidas luego de que fueran acusadas de un presunto robo de mercancía valorizada en más de 200 dólares en una tienda de Walmart. Este caso vuelve a poner sobre la mesa los constantes incidentes de robo dentro de establecimientos comerciales en EE.UU.

Informe policial revela que mujeres utilizarían a sus hijos para robar al Walmart

Según las primeras informaciones reveladas por las autoridades policiales, el equipo de prevención de pérdidas de Walmart fue el que se percató de la presunta sustracción de diversos artículos mediante las cámaras de vigilancia. Las imágenes permitieron observar cómo las dos mujeres ocultaban productos mientras recorrían la tienda.

Lo insólito es que el personal de seguridad observó cómo ocultaban productos en diversas áreas del establecimiento, incluidas las prendas que presuntamente colocaron sobre los niños que las acompañaban.

El valor total de la mercancía que fue sustraída es de 299 dólares y entre los artículos señalados había prendas de vestir de damas y niños.

Investigan robo dentro del Walmart en EE.UU.

Este caso involucra a dos mujeres residentes de Cleveland Heights, Ohio, quienes fueron detenidas por el personal de prevención de pérdidas del reconocido supermercado; sin embargo, la información disponible no precisa si posteriormente se presentaron cargos formales contra ellas ni tampoco cuál es su situación judicial.

Por último, el incidente se suma a otros casos de presunto robo registrados en centros comerciales de Estados Unidos y pone sobre la mesa el hecho de distinguir entre los hechos consignados en un informe policial y las conclusiones que puedan derivarse del proceso judicial.