Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

Delatan a Keiko: "No es mal de autoritario" y Acuña se nos va | Arde Troya con Juliana Oxenford

Latinos en USA

Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU. | Este es el nuevo modus operando del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras

El ICE reanuda las paradas vehiculares en EE.UU., según el zar fronterizo Tom Homan, quien confirma su obligatoriedad con cámaras corporales.

El nuevo modus operando del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras.
El nuevo modus operando del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que ha retomado las paradas de vehículos en carreteras, de acuerdo con lo informado por el zar fronterizo Tom Homan. La indicación que se les ha dado a cada equipo migratorio de arresto es que al menos un agente lleve cámara corporal.

Puedes ver

Pésimas noticias en EE.UU. | Extranjeros con documentos legales fueron detenidos durante una operación del ICE y podrían ser deportados

lr.pe

¿Cuál es el cambio que hay en las paradas vehiculares del ICE?

De acuerdo con el medio CBS News, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) Markwayne Mullin, fue quien había pausado las paradas vehiculares por parte del ICE; sin embargo, el presidente Donald Trump al enterarse de ello, revirtió esta suspensión y el zar fronterizo confirmó en Fox News que las paradas de tráfico volvieron.

"Se han reanudado las paradas de tráfico, eso es cierto. Es obligatorio llevar una cámara corporal durante el operativo", dijo Homan. "(Mullin) tomó medidas en pro de la seguridad de los agentes y la forma en que realizamos las operaciones".

¿En qué consisten las nuevas cámaras corporales del ICE?

El medio anteriormente mencionado informó que más de la mitad de las oficinas de campo ya tienen cámaras y que el resto lo incorporará en un plazo de 60 días. El ICE probó 1.600 cámaras en Baltimore, Filadelfia, Detroit, Buffalo y Washington, según el mismo reporte.

Por su parte, Homan confirmó a 'Face the Nation', de CBS News, que las cámaras para los agentes ya se compraron y que ahora procederán a capacitar a los instructores.

El nuevo modus operandi del ICE para arrestar a inmigrantes en carreteras: Antecedentes

Entre las principales razones para que el ICE incorpore cámaras durante sus arrestos a inmigrantes es la acción que realizan los agentes en las intervenciones.

El pasado 7 de julio, un oficial del ICE mató en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que vivía en EE.UU. desde hacía muchos años. Otro caso similar ocurrió días después cuando otro oficial mató a un colombiano en Biddeford, Maine.

En ese momento se conoció que ninguno de los agentes llevaba cámara corporal, mientras que el DHS reconoció que ambos hombres no eran el principal objetivo de los operativos, según lo informó CBS News.

"Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación", dijo Ronald Salgado, el hijo mayor del mexicano asesinado en Houston, en diálogo con The New York Times.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 16 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Latinos en USA

Nadie se salva | Inmigrante con permiso de trabajo en EE.UU fue detenido por el ICE pese a tener sus papeles en regla: ¿lo liberaron?

Terror en EE.UU. | Agente del ICE, fuera de servicio, atacó a un adulto mayor y termina baleado: ¿Fue un acto de venganza?

¿Estás buscando la ciudadanía estadounidense? Los requisitos básicos que debes cumplir para conseguirlo este 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"

''Evacúen sus casas desde ya'': Keiko Fujimori pide a población que vive cerca a ríos que ''alisten su mochila'' ante El Niño

Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones