Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU. | Este es el nuevo modus operando del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras

El nuevo modus operando del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El nuevo modus operando del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que ha retomado las paradas de vehículos en carreteras, de acuerdo con lo informado por el zar fronterizo Tom Homan. La indicación que se les ha dado a cada equipo migratorio de arresto es que al menos un agente lleve cámara corporal.

¿Cuál es el cambio que hay en las paradas vehiculares del ICE?

De acuerdo con el medio CBS News, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) Markwayne Mullin, fue quien había pausado las paradas vehiculares por parte del ICE; sin embargo, el presidente Donald Trump al enterarse de ello, revirtió esta suspensión y el zar fronterizo confirmó en Fox News que las paradas de tráfico volvieron.

"Se han reanudado las paradas de tráfico, eso es cierto. Es obligatorio llevar una cámara corporal durante el operativo", dijo Homan. "(Mullin) tomó medidas en pro de la seguridad de los agentes y la forma en que realizamos las operaciones".

¿En qué consisten las nuevas cámaras corporales del ICE?

El medio anteriormente mencionado informó que más de la mitad de las oficinas de campo ya tienen cámaras y que el resto lo incorporará en un plazo de 60 días. El ICE probó 1.600 cámaras en Baltimore, Filadelfia, Detroit, Buffalo y Washington, según el mismo reporte.

Por su parte, Homan confirmó a 'Face the Nation', de CBS News, que las cámaras para los agentes ya se compraron y que ahora procederán a capacitar a los instructores.

El nuevo modus operandi del ICE para arrestar a inmigrantes en carreteras: Antecedentes

Entre las principales razones para que el ICE incorpore cámaras durante sus arrestos a inmigrantes es la acción que realizan los agentes en las intervenciones.

El pasado 7 de julio, un oficial del ICE mató en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que vivía en EE.UU. desde hacía muchos años. Otro caso similar ocurrió días después cuando otro oficial mató a un colombiano en Biddeford, Maine.

En ese momento se conoció que ninguno de los agentes llevaba cámara corporal, mientras que el DHS reconoció que ambos hombres no eran el principal objetivo de los operativos, según lo informó CBS News.

"Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación", dijo Ronald Salgado, el hijo mayor del mexicano asesinado en Houston, en diálogo con The New York Times.