Se acabaron las extensiones automáticas del permiso de trabajo en EE.UU. | Con esta anticipación deberás de renovar el documento

Fin a las extensiones automáticas del permiso de trabajo en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Fin a las extensiones automáticas del permiso de trabajo en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó en el Registro Federal una regla definitiva que consiste en la eliminación de extensiones automáticas para ciertos permisos de trabajo (EAD). En este sentido, muchos extranjeros se preguntan con cuánto tiempo de anticipación deberán renovar su documento en EE.UU.

¿Con cuánto tiempo de anticipación tienes que renovar tu EAD en EE.UU.?

El USCIS señala que ahora los inmigrantes deberán solicitar la renovación de su EAD presentando la solicitud correspondiente hasta por 180 días antes de su vencimiento. Si un extranjero espera mucho tiempo para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación quede suspendida temporalmente.

Para la analista de inmigración de Telemundo, Kathia Quirós, lo mejor será hacerlo mucho antes: "En la mayoría de los casos, el gobierno recomienda con 5 o 6 meses de anticipación, pero mis colegas y yo estamos enviando renovaciones 11 o 10 meses antes que expiren. Con esto tratamos de ayudar a nuestros clientes para que no se queden en el limbo por no hacerlo antes".

¿Esta medida afecta a todos?

Ten en cuenta que la eliminación no afecta automáticamente a todos los casos pues las solicitudes que reúnan los requisitos y fueron presentadas antes del 30 de octubre del 2025 pueden conservar las reglas anteriores de extensión.

¿Cuánto demora actualmente el USCIS para aprobar una renovación de EAD?

No existe un plazo único para la renovación del EAD pues el USCIS lo calcula según la categoría de elegibilidad del Formulario I-765 y, en algunos casos, de acuerdo con el centro que tramita la solicitud, indicado por la agencia federal.

El USCIS recomienda presentar la renovación hasta por 180 días previo al vencimiento del permiso actual. Una vez aprobada la solicitud, la agencia suele producir la nueva tarjeta en aproximadamente dos semanas y sugiere esperar hasta 30 días desde la aprobación previo a consultar por la entrega postal.