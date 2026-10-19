Papa León XIV celebrará una audiencia general en la Plaza de San Pedro tras su cirugía

Papa León XIV celebrará una audiencia general en la Plaza de San Pedro tras su cirugía

Una semana después de la operación que confirmó su diagnóstico de cáncer al pulmón, el Papa León XIV realizará una audiencia general en la Plaza de San Pedro el próximo miércoles 21, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Se trata de la segunda actividad pública que realizará luego de que el último martes 13 le extirparon el lóbulo inferior derecho tras identificar que padece de adenocarcinoma pulmonar.

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Durante su recuperación y aún en el hospital Gemelli, el 16 de octubre, León XIV ofició una misa acompañado por su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna. De ello quedó registro una serie de fotografías que fueron difundidas por el Vaticano.

Al día siguiente fue dado de alta. Salió del hospital por sus propios medios, saludó a los fieles que lo esperaban y conversó brevemente con una niña ucraniana que había superado el cáncer.

El domingo 18 realizó su primera aparición pública tras el diagnóstico. Al medio día, se asomó a la ventana del Palacio Apostólico para dirigir la oración dominical en la plaza de San Pedro.

“Ahora que ha pasado esta delicada fase, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, exclamó el pontífice de 71 años.

Viaje a Sudamérica sigue en pie

Tras la oración, el Papa pronunció un discurso más breve de lo habitual, agradeció las oraciones y comentó que todo lo que ha pasado lo “ha acercado especialmente a quienes sufren enfermedades y dolencias”.

Si bien no hizo ninguna referencia a su viaje a sudamérica programado para noviembre, su pronta alta médica y actividades oficiales brindan esperanza a los fieles de Perú, Argentina y Uruguay que esperan su llegada.

Además, Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, quien estuvo al frente de la intervención quirúrgica indicó, a medios del Vaticano, que “no hay razones clínicas por las que ese viaje no pueda realizarse”.

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que el papa León XIV mantiene intacto su deseo de realizar su viaje.

“Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir”, declaró Bruni a la prensa.

En Perú, el cronograma va del 11 al 16 de noviembre y es el más extenso de su visita a Sudamérica. Contempla las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo (Lambayeque), Santa Cruz (Cajamarca), Pucallpa (Ucayali) y Cusco.

En Perú continúan los preparativos

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, aseguró que el Gobierno continúa con los preparativos para la visita del sumo pontífice al Perú.

“Lo he tomado con gran felicidad, por un lado, como peruano que lo está esperando, pero también como cristiano, como católico, como creyente, estoy muy feliz por la recuperación del papa, esperando, por supuesto, que pueda estar pronto con nosotros. Convoco a todo el pueblo cristiano peruano que lo está esperando a unirnos en oración. Este es el momento de pedir por la salud del papa todos los días”, manifestó.

Anteriormente, Fujimori dijo que el Gobierno estará atento a cualquier comunicado del Vaticano porque entienden que la recuperación podría tomar más semanas de lo previsto.

“Esperemos que su recuperación sea inminente y que su visita se pueda realizar, pero entenderemos también el caso contrario. Acá lo importante es que el Papa se recupere", manifestó durante un evento oficial.

Mientras tanto, en las regiones incluidas en la programación las obras siguen su curso.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, indicó que se continúan con los preparativos.

"Nosotros no hemos recibido ninguna información respecto a detener las cosas. Todo lo contrario, nos han dicho tenemos que seguir porque el Papa es una persona que quiere venir a su tierra”, declaró mientras supervisaba las obras en Pimentel, distrito donde el Papa oficiará una misa multitudinaria.

En Chiclayo, ciudad donde el Santo Padre fue obispo durante ocho años, se ha programado su visita en diversos lugares vinculados a su trabajo pastoral, académico y litúrgico. Entre ellos se encuentra, el Santuario y Capilla de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el distrito de Zaña, la iglesia Santa María Catedral en Chiclayo, Santuario Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y Pimentel.