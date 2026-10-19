Ala de avión se incendia antes de despegar a Piura en el aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros fueron desembarcados

El ala de un avión que iba a cubrir la ruta Lima-Piura se incendió la mañana de este lunes 19 de octubre antes de despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La emergencia fue captada por algunos pasajeros, quienes vivieron momentos de preocupación durante el incidente.

El siniestro fue atendido por personal de bomberos en el lugar sin escalar a mayores. Tras ello, la compañía Latam Airlines Perú informó que el vuelo LA2302 presentó un evento técnico imprevisto y se determinó el desembarque de los usuarios como medida preventiva, priorizando en todo momento su seguridad.

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Reubicación de pasajeros

A través de un comunicado, la empresa informó que sus equipos se encuentran brindando la asistencia oportuna a los pasajeros afectados y gestionando su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible.

Además, aseguró que las circunstancias de este evento serán materia de evaluación técnica, conforme a los procedimientos correspondientes. "Latam Airlines Perú lamenta los inconvenientes ocasionados y reafirma su compromiso con la seguridad aérea, valor esencial de todas sus operaciones", señaló la compañía.

Incidente en otro avión

El viernes 16 de octubre, un avión que cubría la ruta Lima-São Paulo tuvo que retornar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a un imprevisto técnico detectado durante el vuelo, según informó Latam Airlines Perú. La empresa no detalló los motivos del incidente que afectó el vuelo LA2424.

La emergencia llevó al personal a activar los protocolos de seguridad, incluyendo el despliegue de mascarillas de oxígeno y la aplicación de los procedimientos respectivos para el retorno a Lima, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y la tripulación, aseguró la compañía.

Según la empresa, el aterrizaje de la aeronave en la capital se produjo sin incidentes y se brindó asistencia a los pasajeros. Además, se realizó el cambio de aeronave para continuar el viaje hacia São Paulo ese mismo día.