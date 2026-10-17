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¿Nueva modalidad del ICE? | Hombre denuncia que agentes lo detuvieron en la calle y luego lo liberaron, pero sin su permiso de trabajo

El solicitante de asilo ruso denunció que la agencia migratoria del ICE retuvo sus documentos laborales y hasta el anillo de bodas.

Agentes del ICE lo detuvieron en la calle y luego lo liberaron, pero sin sus documentos migratorios.
Agentes del ICE lo detuvieron en la calle y luego lo liberaron, pero sin sus documentos migratorios. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Luego de varios meses, un solicitante de asilo ruso fue liberado tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); sin embargo, grande fue su sorpresa al saber que la agencia se negó a devolverle su permiso laboral y también otros bienes.

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Ahora, sin estos documentos que acreditan su autorización para trabajar, está enfrentando dificultades para conseguir empleo y también para pagar el alquiler de su vivienda que comparte con su familia. Él decidió unirse a una demanda colectiva federal donde reclama la devolución de sus pertenencias.

Inmigrante denuncia que el ICE retuvo su permiso de trabajo

El migrante ruso, identificado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en Illinois como Vladimir Izmailov, denunció que el ICE aún no le devuelve sus documentos y también otras pertenencias que le confiscó durante la detención, a pesar de que desde esa fecha han pasado más de cinco meses.

"La negativa del ICE a devolverme mis pertenencias empeoró aún más una experiencia ya de por sí horrible. ICE me detuvo en condiciones terribles, sin la alimentación ni la atención médica adecuadas durante meses”, contó Izmailov sobre su permanencia en un centro de detención.

En esa misma línea, se pronunció sobre las dificultades que enfrenta actualmente por la falta de su permiso de trabajo. "Ahora me cuesta mucho mantener a mi familia porque el ICE todavía tiene mis documentos que demuestran que estoy autorizado a trabajar, incluso conservan mi anillo de bodas", agregó.

Seis personas también demandaron al ICE por la retención de sus documentos y objetos personales

El caso de Izmailov también se une a una demanda federal contra la agencia en la que participan otros seis denunciantes que estuvieron bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes y que luego fueron puestos en libertad, pero sin sus documentos.

La querella judicial fue radicada bajo el nombre Gonzalez v. Department of Homeland Security en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. De acuerdo con la denuncia, el ICE se niega a devolver los bienes confiscados a las personas que detiene y luego libera. Asimismo, entre los objetos mencionados en la retención figuran:

  • Documentos de identificación oficiales, como licencias de conducir y pasaportes
  • Comprobantes de estatus migratorio
  • Documentos de autorización de empleo
  • Tarjetas del Seguro Social
  • Teléfonos celulares
  • Dinero en efectivo

¿Qué dice la Constitución estadounidense sobre la retención de los bienes personales?

La acción legal, impulsada por la ACLU del Distrito de Columbia, la ACLU de Illinois, Democracy Defenders Fund, Willkie Farr & Gallagher LLP y Platkin LLP señalaron que la retención injustificada de estas pertenencias viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

"La Cuarta Enmienda existe para que los agentes gubernamentales demasiado celosos no puedan tomar y retener nuestra propiedad sin motivo alguno", expresó Michael Perloff, abogado principal de la ACLU de DC.

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