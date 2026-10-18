Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Papa León XIV reaparece tras operarse de cáncer de pulmón y anuncia que retomará sus actividades progresivamente

El pontífice saludó a miles de fieles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante el rezo del Ángelus. Su cirujano aseguró que no existen impedimentos clínicos para que realice su viaje a América Latina en noviembre.

El papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano.
El papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano. | Composición LRAlessandra Tatantino AP Photo
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo 18 de octubre, por primera vez desde su operación por cáncer de pulmón, y anunció que retomará sus actividades de manera progresiva. El pontífice, de 71 años, saludó sonriente a miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, tras recibir el alta médica el sábado.

“Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días”, expresó el líder de la Iglesia católica ante la multitud, que respondió a su aparición con vítores de “¡Viva el papa!”.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

“Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades”, añadió León XIV desde una ventana del Palacio Apostólico, durante la tradicional oración del Ángelus. El pontífice se mostró en buen estado y habló con normalidad.

Puedes ver

MML anuncia desvíos y cierres de calles para la procesión del Señor de los Milagros este domingo 18 y lunes 19 de octubre: ¿cuáles son?

lr.pe

¿Cómo evoluciona la salud del papa León XIV?

León XIV fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho. Tras la intervención, los médicos señalaron que su recuperación avanzaba con normalidad y que se encontraba en condiciones satisfactorias.

El cirujano Stefano Margaritora explicó a Vatican News que el pontífice necesitará aproximadamente diez días más para recuperarse por completo. Asimismo, aseguró que no existen motivos clínicos que le impidan realizar el viaje a América Latina previsto para noviembre.

"Se ha implicado en cuerpo y alma", señaló el especialista al describir la actitud del papa durante su recuperación. Aunque calificó la intervención como una operación rutinaria, destacó la disposición del paciente para seguir las indicaciones médicas.

El nódulo pulmonar fue detectado de manera casual durante una radiografía abdominal rutinaria, cuando los médicos identificaron una pequeña mancha en la base del pulmón derecho.

Sin embargo, todavía están pendientes los resultados de las pruebas que permitirán determinar si el cáncer se ha extendido a otras partes del organismo y definir qué tratamiento deberá seguir el pontífice.

Puedes ver

Papa León XIV recibe alta hospitalaria tras ser operado de cáncer de pulmón y retomará sus actividades en el Vaticano

lr.pe

Papa León XIV mantiene previsto su viaje a Perú en noviembre

La intervención quirúrgica generó dudas sobre la posibilidad de que León XIV mantenga su viaje a América Latina, programado del 6 al 17 de noviembre. El recorrido contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país donde el pontífice pasó cerca de dos décadas como misionero.

Tras conocerse su evolución favorable, algunos fieles expresaron su expectativa de recibirlo en la región. Soledad Espinosa, una ecuatoriana de 59 años, manifestó su alegría al conocer que los médicos consideran viable el desplazamiento del santo padre.

"Todos esperamos su recuperación y que haya superado bien esta situación. Sabemos que está bien y eso nos alegra", afirmó. Por su parte, la argentina Norma Grasso, de setenta y seis años, resumió la expectativa de los fieles con una frase: "Lo estamos esperando".

El sacerdote británico Christopher Butler, de 68 años, también destacó la disposición del pontífice para regresar a sus funciones, aunque manifestó su preocupación por el tiempo que necesitará para recuperarse completamente.

El papa retoma contactos diplomáticos durante su recuperación

Pese a su reciente intervención, León XIV ya había retomado algunas actividades antes de su aparición pública. El viernes sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la cual solicitó una tregua humanitaria en Oleshki, ciudad del sur de Ucrania situada en medio del conflicto entre las fuerzas rusas y ucranianas, según informó el Vaticano.

La reaparición del pontífice y el anuncio de que retomará sus actividades de forma gradual constituyen una señal favorable sobre su evolución. No obstante, su recuperación continúa bajo seguimiento médico y los resultados de las pruebas pendientes serán determinantes para conocer el alcance de la enfermedad y establecer los siguientes pasos de su tratamiento.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV reaparece tras operarse de cáncer de pulmón y anuncia que retomará sus actividades progresivamente

¿Quién manda en la transición venezolana?, por Diego García-Sayán

Navegando en aguas turbulentas. El estrecho margen de la política económica, por Javier Herrera

Sociedad

Detienen a 6 policías en flagrancia tras presunto intento de asalto a banco en Los Olivos: tenían rastros de billetes marcados en su auto

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Dos efectivos de Los Sinchis de Mazamari heridos tras impactar contra cables eléctricos y una vivienda en Satipo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fernando Cerimedo tenía operadores en las elecciones del Perú

Número de regiones que irán a reelección aumentó por dispersión de voto

León Trahtemberg: “No hay forma de escribir un libro si no hay ideología”