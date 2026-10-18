Papa León XIV reaparece tras operarse de cáncer de pulmón y anuncia que retomará sus actividades progresivamente

El papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano. | Composición LR

El papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano. | Composición LR Alessandra Tatantino AP Photo

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo 18 de octubre, por primera vez desde su operación por cáncer de pulmón, y anunció que retomará sus actividades de manera progresiva. El pontífice, de 71 años, saludó sonriente a miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, tras recibir el alta médica el sábado.

“Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días”, expresó el líder de la Iglesia católica ante la multitud, que respondió a su aparición con vítores de “¡Viva el papa!”.

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“Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades”, añadió León XIV desde una ventana del Palacio Apostólico, durante la tradicional oración del Ángelus. El pontífice se mostró en buen estado y habló con normalidad.

¿Cómo evoluciona la salud del papa León XIV?

León XIV fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho. Tras la intervención, los médicos señalaron que su recuperación avanzaba con normalidad y que se encontraba en condiciones satisfactorias.

El cirujano Stefano Margaritora explicó a Vatican News que el pontífice necesitará aproximadamente diez días más para recuperarse por completo. Asimismo, aseguró que no existen motivos clínicos que le impidan realizar el viaje a América Latina previsto para noviembre.

"Se ha implicado en cuerpo y alma", señaló el especialista al describir la actitud del papa durante su recuperación. Aunque calificó la intervención como una operación rutinaria, destacó la disposición del paciente para seguir las indicaciones médicas.

El nódulo pulmonar fue detectado de manera casual durante una radiografía abdominal rutinaria, cuando los médicos identificaron una pequeña mancha en la base del pulmón derecho.

Sin embargo, todavía están pendientes los resultados de las pruebas que permitirán determinar si el cáncer se ha extendido a otras partes del organismo y definir qué tratamiento deberá seguir el pontífice.

Papa León XIV mantiene previsto su viaje a Perú en noviembre

La intervención quirúrgica generó dudas sobre la posibilidad de que León XIV mantenga su viaje a América Latina, programado del 6 al 17 de noviembre. El recorrido contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país donde el pontífice pasó cerca de dos décadas como misionero.

Tras conocerse su evolución favorable, algunos fieles expresaron su expectativa de recibirlo en la región. Soledad Espinosa, una ecuatoriana de 59 años, manifestó su alegría al conocer que los médicos consideran viable el desplazamiento del santo padre.

"Todos esperamos su recuperación y que haya superado bien esta situación. Sabemos que está bien y eso nos alegra", afirmó. Por su parte, la argentina Norma Grasso, de setenta y seis años, resumió la expectativa de los fieles con una frase: "Lo estamos esperando".

El sacerdote británico Christopher Butler, de 68 años, también destacó la disposición del pontífice para regresar a sus funciones, aunque manifestó su preocupación por el tiempo que necesitará para recuperarse completamente.

El papa retoma contactos diplomáticos durante su recuperación

Pese a su reciente intervención, León XIV ya había retomado algunas actividades antes de su aparición pública. El viernes sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la cual solicitó una tregua humanitaria en Oleshki, ciudad del sur de Ucrania situada en medio del conflicto entre las fuerzas rusas y ucranianas, según informó el Vaticano.

La reaparición del pontífice y el anuncio de que retomará sus actividades de forma gradual constituyen una señal favorable sobre su evolución. No obstante, su recuperación continúa bajo seguimiento médico y los resultados de las pruebas pendientes serán determinantes para conocer el alcance de la enfermedad y establecer los siguientes pasos de su tratamiento.