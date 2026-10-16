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Atención | ¿IRS puede embargar tu herencia? Estos son los casos en los que el organismo podría reclamar tus bienes

El Gobierno federal tiene diversos mecanismos para reclamar deudas fiscales en sucesiones, como el derecho de gravamen y el embargo fiscal sobre bienes hereditarios.

Los casos en los que el IRS podría reclamar tus bienes heredados.
Los casos en los que el IRS podría reclamar tus bienes heredados. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Debes saber que recibir una herencia en Estados Unidos no significa inmediatamente que los bienes puedan distribuirse entre los beneficiarios, pues antes de realizar esto, se debe comprobar que la persona fallecida no dejó deudas pendientes, incluidos los impuestos federales. En este sentido, muchos se preguntan si la herencia podría ser embargada.

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala mediante la Publicación 559 que el Gobierno federal puede reclamar activos de una sucesión para poder recuperar las obligaciones tributarias impagas.

¿El IRS puede intervenir los activos de una herencia?

Inicialmente debes saber que el Gobierno federal puede intervenir sobre los bienes de una sucesión a través de distintos procedimientos de cobro cuando existen impuestos pendientes de pago. Estos son los principales mecanismos:

  • Reclamo de deudas tributarias: el IRS tiene el derecho de exigir al representante de la sucesión el pago de impuestos pendientes de la persona fallecida o del propio patrimonio.
  • Gravamen fiscal federal: es un derecho legal del Gobierno sobre los bienes del contribuyente que sirve como garantía de pago de una deuda tributaria. No obstante, esto podría dificultar la venta o transferencia de las propiedades afectadas.
  • Embargo fiscal: permite al IRS incautar legalmente bienes o derechos sobre bienes sujetos al cobro para recuperar impuestos impagos.

Para este último mecanismo, el IRS tendrá que establecer la deuda, además de exigir su pago y enviar un Aviso Final de Intención de Embargo (aviso CP504), junto con la información para que el afectado solicite una audiencia. Una vez que se emite la notificación, deberá pasar al menos treinta días antes de ejecutar la medida.

Estos son los dos casos donde el IRS puede reclamar e intervenir

El IRS puede tanto reclamar como intervenir los bienes vinculados a una herencia cuando existen deudas tributarias pendientes; sin embargo, el procedimiento dependerá de quién sea el responsable de estas obligaciones:

  1. Deudas tributarias de la persona fallecida o de su patrimonio: En este caso, las deudas deberán atenderse antes de distribuir los bienes entre los herederos.
  • Si el titular de los bienes murió sin pagar impuestos federales, IRS puede reclamar el dinero adeudado a la sucesión.
  • También puede intervenir cuando el propio patrimonio genera obligaciones fiscales que no fueron pagadas.
  1. Deudas tributarias del beneficiario: Si la persona que recibe la herencia tiene impuestos federales pendientes, el IRS puede embargar los bienes o derechos hereditarios que legalmente le pertenezcan para recuperar la deuda.

¿Cuáles son los bienes de la herencia que puede reclamar el Gobierno?

IRS podrá reclamar los diferentes tipos de activos pertenecientes a la persona fallecida o a la sucesión, siempre que se encuentren legalmente sujetos al cobro de impuestos. Entre ellos se encuentran:

  • Propiedades inmobiliarias: casas, departamentos, terrenos y otros inmuebles.
  • Dinero: efectivo y fondos depositados en cuentas bancarias.
  • Inversiones: acciones, bonos y otros instrumentos financieros.
  • Bienes personales: automóviles, embarcaciones y otros objetos de valor económico.
  • Ingresos de la sucesión: alquileres y otros fondos generados por el patrimonio después del fallecimiento.

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