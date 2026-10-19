Danza los Shapish busca ser Patrimonio Cultural de la Humanidad

Danza guerrera de los Shapish es parte sustancial de la identidad chupaquina, en la región Junín, en el Valle del Mantaro. | Asociación los Shapihs

Danza guerrera de los Shapish es parte sustancial de la identidad chupaquina, en la región Junín, en el Valle del Mantaro. | Asociación los Shapihs Difusión

La población de Chupaca busca que la danza de los Shapish sea patrimonio cultural de la humanidad. Días atrás, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chupaca, Luis Bastidas Vásquez, junto a una comisión de especialistas, presentó ante el Ministerio de Cultura el expediente técnico para que la danza guerrera de los Shapish sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Junto al alcalde, estuvieron Pompeyo Cerrón Martínez, antropólogo; Alejandro Alcántara Illescas, representante de las asociaciones de danzas de los Shapish, y José Carlos Vilcapoma, antropólogo y exviceministro de Interculturalidad, quien apoyó decididamente en la tramitación y entrega del citado expediente.

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El expediente técnico reúne un conjunto riguroso de evidencias, investigaciones científicas y sustentos documentales sobre la danza guerrera de los Shapish. Su propósito es demostrar ante la UNESCO que esta danza tiene un valor universal excepcional y cumple todos los requisitos para ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Alejandro Alcántara Illescas, de Asociación los Shapihs; Luis Bastidas Vásquez, alcalde de Chupaca y Pompeyo Cerrón Martínez, antropólogo.

Más allá de las acciones de la municipalidad y las asociaciones de danzas de los Shapish, está el aporte fundamental de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca (UNACHU), pues ella forma parte activa del Comité Multisectorial de Salvaguardia de la Danza Guerrera de los Shapish.

Precisamente, el informe técnico reúne o recoge toda la investigación académica, los estudios antropológicos, las tesis y los repositorios indispensables para explicar el origen de la danza, los cambios melódicos y el valor histórico de la misma. La UNACHU, ante la salvaguardia de la danza —porque la UNESCO exigirá que esta se preserve o se mantenga viva—, es propiamente el garante académico de la candidatura mundial de este baile chupaquino.

Sobre el origen de la danza, se cuenta que está vinculada a los antiguos wankas chupacos quienes, ante la invasión de los incas, se replegaron hacia la selva y, cuando retornaron a su lugar de origen, Chupaca, trajeron elementos melódicos, coreográficos y de vestuario tomados de la Amazonía.

Danza de los Shapish, expresión cultural del Valle del Mantaro

—Señor alcalde, ¿qué lo animó a plantear este proyecto ante la UNESCO?

Es una aspiración legítima del pueblo desde hace mucho tiempo. En cada festividad y en cada momento que disfrutamos de esta danza de los Shapish, encontramos mucha tradición, mucha cultura, mucha historia, pero también mucha fe vinculada a la Santísima Cruz de Mayo. Entonces, son dos cosas: la fe y el arte; la cultura y la tradición, que han marcado un sentimiento importante y fundamental en nuestro pensamiento y en el de todo chupaquino.

Esta iniciativa nace como consecuencia de la gran trascendencia que tiene la danza de los Shapish. En una asamblea realizada hace más de un año con la Asociación Cultural Shapish, el expresidente, el presidente actual, Alejandro Alcántara, y todos los delegados nos pusimos de acuerdo sobre lo que teníamos que trabajar. De manera que la Municipalidad Provincial de Chupaca asumió la responsabilidad de elaborar este proyecto con las condiciones técnicas, científicas, sociales y culturales que demanda este tipo de iniciativas. Lo estamos presentando ante el Ministerio de Cultura para su evaluación y, en su oportunidad, para que sea considerado, por un acto de justicia, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ese es el objetivo que nos une.

—Como organización de danzantes, señor Alejandro Alcántara, ¿en qué medida apoyaron el expediente técnico?

Primeramente, para la Asociación Cultural Shapish ha sido una alegría que nuestras autoridades nos abran las puertas y asuman políticamente el desarrollo del expediente técnico. ¿Qué mejor para un pueblo que ver que su autoridad tiene las posibilidades y las ganas de invertir a su favor? La asociación se organizó inmediatamente con los 39 conjuntos para proporcionar todo el material humano a los consultores. En este caso, me refiero al doctor Vilcapoma, que nos ha apoyado con su carrera y especialidad. Entonces, nosotros, los 39 conjuntos, hemos hecho revivir toda la historia de años atrás, la que nos contaron nuestros abuelos y tatarabuelos. También hemos aportado todo el material que tenemos en cada capilla. Y lo más bonito que siempre conservamos es la tradición y la fe en nuestra Santísima Cruz de Mayo, que en Chupaca conocemos como Taitamayo.

—Señor Pompeyo Cerrón, ¿qué significa Shapish?

Bueno, antes que nada, como decían ellos, es una gran alegría haber presentado el expediente técnico. La danza de los Shapish, más que danza, fiesta y baile, es identidad cultural de Chupaca. Una identidad cultural que tiene innumerables sincretismos, tanto de la zona como de las regiones que se reconocían en aquel entonces: costa, sierra y selva, incluyendo características europeas. Todo eso se ha amalgamado, se ha unido en este concepto del Shapish, y eso es lo que ahora se está sosteniendo: que es la identidad cultural chupaquina.

¿Qué es Shapish? Hay muchas definiciones, pero la más cercana y aceptable es que esta palabra habría surgido de una interjección: «chapxi, chapxi», en un idioma que también se está promocionando en Chupaca, por ser considerada cuna y origen del hombre más antiguo del valle del Mantaro, de hace 10.000 años.

Ellos hablaban el huancalima y, en huancalima, «chapxi» significa «sacude». Entonces, cuando bailaban con la túnica y hacían los movimientos, les indicaban: «Chapxi, chapxi chay», es decir, «sacude, sacude bien».

De «chapxi, chapxi chay», poco a poco, por contracción de las palabras, habría quedado «shapish». Ese es el origen del término, según esta interpretación. Hay otras teorías que merecen ser respetadas, pero esta es la más próxima, según lo que se viene encontrando en el estudio etnográfico.