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Terror para clientes de Walmart | Denuncian disparos y amenazas a guardias de seguridad dentro del supermercado: ¿Hubo heridos?

La policía de West Milwaukee investiga el suceso reportado en el Walmart de Greenfield Avenue, pero no ha proporcionado detalles sobre la identidad del sospechoso.

Denuncian disparos y amenazas a guardias de seguridad dentro del Walmart.
Denuncian disparos y amenazas a guardias de seguridad dentro del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Recientemente, la policía de West Milwaukee, en Estados Unidos, recibió un reporte acerca de que un sospechoso presuntamente habría utilizado armas y emitido disparos en un Walmart Supercenter ubicado en Greenfield Avenue, pero ¿qué ocurrió exactamente? En esta nota, te contamos todos los detalles.

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Alarmante situación se reportó en Walmart de West Milwaukee

El medio WISN12 informó que la policía recibió una llamada nocturna de las autoridades del Walmart de West Milwaukee, quienes alertaron sobre un incidente en el que una persona sospechosa, de la cual no se ha revelado su identidad, disparó en tres ocasiones, además de amenazar a los guardias de seguridad de la tienda.

Hasta el momento, se desconoce la ubicación del individuo y las circunstancias que lo llevaron a realizar estos disparos. Asimismo, el medio en mención ha solicitado información adicional a la policía, pero no ha realizado algún pronunciamiento sobre el tema.

Hasta el cierre de esta nota, se conoció que la amenaza ha mantenido en alerta a la comunidad, por lo que no se han confirmado heridos y tampoco testimonios de los presentes ante este caso.

¿Por qué se están reportando constantes tiroteos y llamadas amenazantes en Walmart?

Últimamente se ha observado un incremento significativo en las llamadas a la policía y también de incidentes violentos en las tiendas de Walmart ubicadas en Estados Unidos. Este fenómeno se atribuye a una serie de factores socioeconómicos, así como a recortes históricos de personal y al elevado flujo de personas en las áreas comerciales.

Además, entre las razones más importantes se encuentran la ubicación y el perfil comunitario de estas tiendas, debido a que muchas de ellas están situadas en zonas con altos índices de vulnerabilidad económica y escaso capital social.

Por último, Departamento de Justicia de EE. UU. realizó investigaciones criminológicas en las que reveló que las áreas donde están estas tiendas en zonas peligrosas pueden presentar tasas de delincuencia más elevadas.

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