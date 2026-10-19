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Inmigrante intentó huir de una intervención migratoria del ICE y termina estrellándose contra escuela: ¿Estaba siendo buscado?

Un accidente en San Antonio, Texas, se produjo cuando un conductor evadió un control del ICE, chocando contra la cercanía de una escuela primaria.

Inmigrante intentó huir de una intervención migratoria del ICE en Texas.
Inmigrante intentó huir de una intervención migratoria del ICE en Texas. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Un incidente se registró en San Antonio, Texas, porque un conductor, al intentar eludir un control migratorio realizado por agentes del ICE, chocó contra la cerca perimetral de una escuela primaria. Este accidente ha puesto sobre la mesa las inquietudes de padres de familia sobre la seguridad de estudiantes y personal educativo, en el contexto de persecuciones policiales cerca de instituciones educativas.

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Hombre intenta escapar del ICE y su auto termina estrellándose contra escuela: ¿Estaba siendo buscado?

El pasado 15 de octubre, a las 7.30 p. m., específicamente en la intersección de McCullough Avenue y Loop 410, agentes del equipo de operaciones de fugitivos de San Antonio en Estados Unidos intentaron detener un auto.

Cuando el conductor se percató de ello, decidió ignorar las órdenes y escapó corriendo dejando el vehículo encendido, y esto provocó que el coche siguiera avanzando por la calle, impactando a otro coche antes de estrellarse contra la cerca de la Escuela Primaria Ridgeview.

De acuerdo con los reportes de KSAT.COM y otros portales, lo alarmante del hecho es la fuga de los sospechosos. El conductor del primer vehículo huyó a pie, mientras que el conductor del segundo auto afectado también abandonó la escena. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ambos individuos continúan prófugos, y según se sospecha, el primero se encuentra en el país de manera indocumentada.

Por su parte, las autoridades escolares y federales confirmaron que no hubo heridos ni dentro del plantel ni en la vía pública durante el incidente. Cabe mencionar que este evento se suma a una serie de operativos migratorios recientes en Texas.

Protocolos actuales del ICE sobre sus persecuciones en zonas públicas

Las normas vigentes del ICE establecen una prohibición total de las persecuciones vehiculares a alta velocidad en cualquier circunstancia. Esta regla fue endurecida mediante una directriz interna de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO), que introdujo cambios relevantes en los procedimientos de detención de tráfico y en las intervenciones en la vía pública.

La aplicación de estas medidas busca proteger tanto a la población como a los agentes, tras varios hechos graves y tiroteos ocurridos en ciudades como Houston y Austin, Texas.

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