Partidos de hoy, lunes 19 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los distintos campeonatos europeos y sudamericanos.
Los partidos del lunes 19 de octubre de 2026, incluyen encuentros de los campeonatos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Getafe vs Rayo Vallecano, Tottenham contra Coventry y Parma ante Torino. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este lunes continúa la jornada en los campeonatos a nivel mundial. En Europa, habrá partidos en LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Serie A de Italia. Por el lado de los torneos en Sudamérica, habrá acción en las ligas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.
Partidos de LaLiga de España HOY
- Getafe vs Rayo Vallecano
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Tottenham vs Coventry
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Monza vs Cagliari
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Parma vs Torino
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Newell’s vs Central Córdoba
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sarmiento vs Barracas Central
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Deportivo Riestra vs Unión Santa Fe
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Corinthians vs Vitória
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Deportivo Pasto vs Alianza
- Hora: 8.05 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Mushuc Runa vs Orense
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Nacional vs Maldonado
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium