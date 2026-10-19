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Deportes

Partidos de hoy, lunes 19 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los distintos campeonatos europeos y sudamericanos.

Torino, Tottenham y Getafe juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/Premier League/LaLiga/composición LR
Torino, Tottenham y Getafe juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/Premier League/LaLiga/composición LR
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Los partidos del lunes 19 de octubre de 2026, incluyen encuentros de los campeonatos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Getafe vs Rayo Vallecano, Tottenham contra Coventry y Parma ante Torino. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este lunes continúa la jornada en los campeonatos a nivel mundial. En Europa, habrá partidos en LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Serie A de Italia. Por el lado de los torneos en Sudamérica, habrá acción en las ligas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 12

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Getafe vs Rayo Vallecano
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Tottenham vs Coventry
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Monza vs Cagliari
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Parma vs Torino
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Newell’s vs Central Córdoba
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sarmiento vs Barracas Central
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Deportivo Riestra vs Unión Santa Fe
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Corinthians vs Vitória
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Deportivo Pasto vs Alianza
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Mushuc Runa vs Orense
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Nacional vs Maldonado
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

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