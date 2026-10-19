Partidos de hoy, lunes 19 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del lunes 19 de octubre de 2026, incluyen encuentros de los campeonatos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Getafe vs Rayo Vallecano, Tottenham contra Coventry y Parma ante Torino. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este lunes continúa la jornada en los campeonatos a nivel mundial. En Europa, habrá partidos en LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Serie A de Italia. Por el lado de los torneos en Sudamérica, habrá acción en las ligas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Partidos de LaLiga de España HOY

Getafe vs Rayo Vallecano

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Tottenham vs Coventry

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Monza vs Cagliari

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Parma vs Torino

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Newell’s vs Central Córdoba

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Sarmiento vs Barracas Central

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Deportivo Riestra vs Unión Santa Fe

Hora: 7.15 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Corinthians vs Vitória

Hora: 5.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Deportivo Pasto vs Alianza

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Mushuc Runa vs Orense

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY