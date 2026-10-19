Denuncian ante el CAL a Burneo y a tres miembros del JNE por no resolver si López Aliaga puede ser alcalde | Composición LR

Denuncian ante el CAL a Burneo y a tres miembros del JNE por no resolver si López Aliaga puede ser alcalde | Composición LR

La Asociación Civil Iniciativa Democrática denunció ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y a los miembros del Pleno Martha Maisch, Rubén Torres y Aarón Oyarce. El organismo los acusa de rechazar, por presentarse fuera de plazo, un pedido para excluir a Rafael López Aliaga como primer regidor de Renovación Popular, sin pronunciarse sobre si podría asumir la alcaldía de Lima pese a la prohibición que hay sobre una reelección inmediata.

El pedido que fue rechazado había sido formulado por el ciudadano Ronald Castillo el pasado 21 de agosto ante el Jurado Electoral Especial (JEE). Castillo sostuvo que, tras la renuncia del candidato a alcalde Luis Rubio, López Aliaga quedó primero en la lista y podría volver a la alcaldía en 2027, algo que la Constitución prohíbe expresamente.

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El JEE declaró improcedente el pedido el 23 de agosto. El Pleno del JNE confirmó esa decisión el 4 de setiembre, con el voto de Burneo, Maisch, Torres y Oyarce. Resolvió que el plazo para presentar tachas contra la candidatura ya había vencido y que, por eso, no correspondía analizar si la renuncia cambiaba la situación de López Aliaga. Gunther Gonzales Barrón votó en minoría a favor de excluirlo y está fuera de la denuncia.

La asociación expresó en el documento: "La comunicación reprocha que los tres abogados investigados, con su voto y suscripción de la decisión, cerraran el examen sin desarrollar una respuesta autónoma ni precisar el cauce institucional para resolver el problema antes de la jornada electoral".

Iniciativa Democrática pide al Consejo de Ética del CAL iniciar de oficio un procedimiento disciplinario contra Maisch, Torres y Oyarce. Solicita como medida cautelar suspender su habilitación profesional y, si se acredita responsabilidad, expulsarlos del CAL. Los anexos del escrito muestran a Maisch y Torres como hábiles en el CAL y a Oyarce como inactivo.

Sobre Burneo, la denuncia pide al CAL verificar si está colegiado en Lima. Sin embargo, en el Colegio de Abogados de Piura, figura como hábil según lo que consultaron. Si no pertenece al CAL, solicita remitir copias certificadas a ese colegio para que evalúe iniciarle un procedimiento.

La denuncia sostiene que Maisch, Torres y Oyarce vulneraron los artículos 6, 7 y 8 del Código de Ética del Abogado. Califica como falta grave la infracción del artículo 7 (obediencia a la ley) y como leves las de los artículos 6 y 8. Aclara que no pide anular la decisión del JNE, sino evaluar la conducta profesional de los tres por no distinguir el plazo de tachas de la cuestión sobre si López Aliaga podría asumir el cargo.

Declaraciones bajo cuestionamiento

El escrito cuestiona además la imparcialidad de Burneo. Cabe recordar que el 5 de agosto, en conferencia de prensa, se mostró a favor de modificar la prohibición de reelección municipal. El 5 de setiembre, un día después del fallo, dijo a El Peruano: "no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta".

También cuestiona lo que Jorge Valdivia, jefe encargado del Gabinete de Asesores del JNE, dijo el 12 de octubre a Ojo Público. Valdivia explicó que, si un candidato a alcalde renuncia, los integrantes de la lista aplicarían la Ley Orgánica de Municipalidades para definir quién asume el cargo. La asociación lo califica de presunto adelanto de opinión sobre un problema que aún está abierto. Como el gabinete depende de la Presidencia del JNE, pide a la Junta Nacional de Justicia recabar la entrevista íntegra, los informes jurídicos y las comunicaciones para establecer si Burneo las conocía.

El JNE sigue sin pronunciarse

El documento recuerda que la cuestión llegó al organismo electoral por varias vías. Incluso, el 7 de setiembre, catorce organizaciones políticas acordaron pedir al Pleno un pronunciamiento sobre si los alcaldes elegidos en 2022 podían recibir una nueva credencial por sucesión. El 18 de setiembre lo hizo la asociación Transparencia.

Hasta ahora, el Pleno no ha anunciado una decisión. Burneo confirmó en setiembre que el Pleno debatirá si López Aliaga podrá recibir la credencial de alcalde si su lista gana. Burneo aseguró que el Pleno tomará la decisión y que será pública, sin precisar fecha. Sin embargo, la lista de Renovación Popular es la virtual ganadora a la alcaldía de Lima.