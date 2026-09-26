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Atención | Adultos mayores pueden conseguir una ayuda económica para pagar sus medicamentos en Nueva York: Estos son los beneficiarios

Los residentes mayores de 65 años en Nueva York podrán acceder a un programa estatal que les ayudará a reducir sus gastos de medicamentos recetados.

La ayuda económica que recibirán los adultos mayores para pagar sus medicamentos en Nueva York.
La ayuda económica que recibirán los adultos mayores para pagar sus medicamentos en Nueva York. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Una de las cosas más costosas en Estados Unidos y que afecta el presupuesto mensual de muchos adultos mayores con enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto o dolor crónico son los medicamentos. Entre el alquiler, alimentos, transportes y otros gastos del hogar, esto podría ser una carga difícil de sostener a largo plazo.

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Si bien Medicare cubre una parte de estas necesidades, no siempre absorbe todo el desembolso. En este sentido, para las personas de 65 años o más, el estado de Nueva York posee EPIC, una alternativa que complementa el Medicare Part D y que podría aliviar esa presión económica.

Cabe mencionar que el programa, cuyo nombre es Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage, está administrado por New York State Department of Health y pueden acceder a este todos los residentes elegibles de todo el estado, desde los boroughs de la ciudad hasta Long Island, Westchester, Albany, Buffalo y otras comunidades.

¿Quiénes pueden acceder?

Los beneficiarios deben tener 65 años o más, pero ello no garantiza el acceso automático. Asimismo, el Departamento de Salud de Nueva York exige cumplir con varias condiciones para ingresar a esa cobertura estatal. En general, podrán presentar una solicitud estas personas:

  • Tener 65 años o más.
  • Vivir en el estado de Nueva York.
  • Registrar un ingreso anual inferior a US$75.000 si es soltero.
  • Registrar un ingreso anual inferior a US$100.000 si es casado.
  • Estar inscrito en Medicare Part D o reunir las condiciones para inscribirse.
  • No recibir beneficios completos de Medicaid.

Además, la evaluación toma en cuenta los ingresos anuales y suele considerar datos del año calendario anterior. En esa revisión pueden ingresar montos provenientes del Seguro Social, pensiones, anualidades, intereses, dividendos y otras fuentes contempladas por las reglas del programa.

¿Cómo solicitar EPIC en Nueva York?

No existe una temporada única de inscripción. Los adultos mayores que cumplan los requisitos podrán iniciar el trámite en cualquier momento del año. A continuación, estas son las principales opciones:

  • Completar la solicitud electrónica a través del portal oficial.
  • Descargar e imprimir el formulario en papel.
  • Pedir una aplicación por teléfono mediante la línea de ayuda.
  • Utilizar la versión disponible en español u otros idiomas.

El estado ofrece una solicitud en español, una herramienta útil para los residentes hispanohablantes y familiares que apoyen a un padre, madre o adulto mayor durante el proceso.

Teléfono y contacto de EPIC

La línea de ayuda permite solicitar una aplicación, resolver inquietudes sobre el formulario digital y conseguir orientación antes de completar el trámite.

  • EPIC Helpline: 1-800-332-3742
  • TTY: 1-800-290-9138
  • Horario: lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.00 p. m.
  • Dirección postal: EPIC, P.O. Box 15018, Albany, NY 12212-5018.

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