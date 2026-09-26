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Buenas noticias | Buscan trabajadores sin experiencia ni título universitario en Nueva York: El pago es de US$330 al día

Estos puestos no están exigiendo ni título ni tampoco experiencia laboral, pero sí deben poseer una licencia de conducir válida del estado, entre otros requisitos.

Buscan trabajadores sin experiencia ni título universitario en Nueva York.
Buscan trabajadores sin experiencia ni título universitario en Nueva York. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Todos saben que encontrar un trabajo en Nueva York es muy complicado y más aún si no cuentas con un diploma universitario ni tampoco un historial profesional. Sin embargo, la NYC tiene actualmente dos convocatorias para el cargo de City Laborer, una función de apoyo operativo que no exige estudios ni experiencia formal como condición mínima.

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Cabe mencionar que el pago anunciado es de US$331.92 diarios, pero los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos específicos, incluido tener una licencia de conducir vigente del estado.

Esta es la vacante que están solicitando en Nueva York

La convocatoria más reciente corresponde al Department of Citywide Administrative Service (DCAS), y esta entidad ayuda a mantener operativa la estructura municipal a través de la administración de edificios públicos, recursos, propiedades, compras y otros servicios utilizados por diversas agencias.

La DCAS está buscando un Laborer para su unidad ceremonial, adscrita al área de eventos especiales. El equipo brinda soporte a actividades de la Alcaldía, organismos gubernamentales y celebraciones organizadas en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

El anuncio está identificado con el Job ID 791270 y es de tiempo completo, además no requiere presentar un examen de servicio civil para enviar la candidatura. A continuación, todos los detalles:

  • Puesto: Laborer / City Laborer
  • Agencia: NYC Department of Citywide Administrative Services
  • Salario: US$331.92 por día
  • Jornada: Tiempo completo
  • Experiencia: No se exige experiencia formal
  • Educación: No se exige requisito formal
  • Examen: No requerido
  • Licencia: Licencia de conducir válida de Nueva York
  • CDL Preferida, no obligatoria
  • Job ID: 791270
  • Fecha límite: 11 de octubre de 2026
  • Ubicación: 1 Centre St., Manhattan
  • Área de trabajo: Eventos especiales y unidad ceremonial.

¿Qué es lo que hace un city laborer en el DCAS?

Ten en cuenta que el nombre del cargo puede ser muy amplio, pero la descripción oficial muestra que es una función física y práctica. La persona contratada colaborará en el montaje y desarrollo de eventos municipales, además deberá seguir instrucciones y completar labores dentro de los horarios asignados. Estas son las responsabilidades señaladas por la agencia:

  • Mover, levantar y transportar objetos de distintos pesos y tamaños.
  • Realizar actividades manuales que demandan esfuerzo físico.
  • Utilizar herramientas de mano y equipos motorizados.
  • Conducir vehículos durante determinadas asignaciones.
  • Cumplir indicaciones verbales y procedimientos establecidos.
  • Aprender tareas mediante observación, práctica y entrenamiento.
  • Desempeñarse tanto de manera individual como junto a otros trabajadores.

Si te encuentras en esta ciudad y buscas ingresar al sector público y la tarifa diaria te parece atractiva, debes tener en cuenta si te conviene evaluar las exigencias del cargo debido a que no se trata de una plaza remota ni tampoco de escritorio, sino de un trabajo manual y de logística.

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