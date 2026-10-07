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¿Te negaron el asilo en EE.UU.? Lista de alternativas legales que posees y los pasos claves que puedes seguir

La administración de Donald Trump busca desestimar miles de solicitudes de asilo, generando incertidumbre en familias inmigrantes.

Lista de alternativas legales que posees si te niegan la solicitud de asilo en EE.UU.
Lista de alternativas legales que posees si te niegan la solicitud de asilo en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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La administración del presidente Donald Trump anunció su intención de desestimar miles de solicitudes de asilo pendientes, es por esta razón que la incertidumbre está abrumando a miles de familias inmigrantes en Estados Unidos. Si tú te encuentras en esta situación, es importante que conozcas qué debes hacer si te niegan el asilo en Estados Unidos y cuáles son las alternativas legales para defender tus derechos.

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De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) existe una acumulación sin precedentes de más de 2 millones de casos en los tribunales de inmigración, argumentando que no cumplen con los requisitos legales o se consideran solicitudes frívolas.

Ten en cuenta que la violencia generalizada de pandillas, la delincuencia común, la violencia doméstica o las dificultades económicas por sí solas no constituyen causas suficientes para otorgar el asilo. Esta postura afecta de manera directa a los solicitantes de países de Centroamérica y Sudamérica.

¿Qué alternativas tienes si tu solicitud fue desestimada?

Ante una notificación del juez o una decisión diferente a la esperada, debes saber que no estás completamente desprovisto de opciones; sin embargo, lo importante es actuar con rapidez antes de que se venzan los plazos fijados por la ley:

  • Presentar una apelación formal: si tu caso es denegado, tú cuentas con un plazo estricto de 30 días para apelar la decisión ante las instancias correspondientes.
  • Evaluar una salida voluntaria: en ciertos escenarios, tramitar la salida voluntaria permite evitar una orden de deportación formal, la cual acarrea castigos de reingreso al país por varios años.
  • Explorar otras vías de alivio migratorio: consulte inmediatamente con profesionales acreditados para revisar si califica a otras formas de protección o peticiones familiares/laborales.
  • Organizar sus documentos: mantenga copia de toda su evidencia de persecución individualizada, ya que las amenazas generales a la seguridad de su país de origen no están siendo aceptadas como argumento único.

¿Dónde puedes conseguir ayuda para tus casos de asilo?

El gobierno federal indica que el otorgamiento de asilo a un extranjero es un beneficio discrecional y no se trata de una obligación estatal. Por ello, mantenerse informado mediante fuentes oficiales y buscar apoyo legal verificado es la principal herramienta de protección para la comunidad.

Si quieres recibir una orientación segura y verificar tus opciones legales en Georgia, podrías comunicarte con la Corte de Inmigración ubicada en Atlanta mediante el sistema automatizado de información de casos de la EOIR al número telefónico 1-800-898-7180, o consultar la lista de proveedores de servicios legales pro bono del Departamento de Justicia.

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