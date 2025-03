Advertencia de Bank of America: clientes en riesgo de perder acceso a sus cuentas si no cumplen este requisito.

A partir de las nuevas regulaciones sobre cuentas inactivas, aquellos clientes que no tomen las acciones adecuadas para mantener sus cuentas activas podrían enfrentarse a bloqueos o incluso a la transferencia de sus fondos a la custodia estatal. Esto generó preocupación, especialmente para aquellos que no han realizado transacciones en un largo período de tiempo. La entidad bancaria especificó los procedimientos para evitar que una cuenta sea considerada abandonada y cómo los clientes pueden mantener el acceso a sus fondos.

A través de su página web oficial, Bank of America detalló qué medidas deben tomar sus usuarios para evitar que sus cuentas sean bloqueadas o enviadas al estado. Las regulaciones estatales exigen que las cuentas que permanecen inactivas por un largo período de tiempo sean reportadas y transferidas a agencias gubernamentales.

¿Cómo evitar que una cuenta sea considerada abandonada?

Para evitar que una cuenta bancaria sea considerada abandonada y enviada al estado, Bank of America proporcionó una serie de recomendaciones a sus clientes. Entre las principales sugerencias se encuentra la realización de transacciones periódicas, como depósitos o retiros, en cuentas de cheques y ahorros. De igual manera, la entidad sugiere revisar los saldos y movimientos de las cuentas a través de la banca en línea o móvil, para detectar cualquier irregularidad antes de que la cuenta sea considerada inactiva.

Además, el banco hace énfasis en la importancia de actualizar la información personal, incluyendo la dirección y los números de contacto. De esta manera, los clientes podrán recibir notificaciones sobre el estado de sus cuentas y tomar las acciones necesarias para evitar que sus fondos sean transferidos a la agencia estatal correspondiente.

Bienes y cuentas que pueden verse afectadas

Las cuentas bancarias no son las únicas que pueden verse afectadas por las políticas de propiedad abandonada de Bank of America. Otros bienes financieros, como Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), Certificados de Depósito (CDs), cajas de seguridad, cheques de caja y valores no cobrados, también están sujetos a estas regulaciones. Si no se mantienen actualizadas o no se realizan acciones periódicas sobre ellos, estos bienes podrían ser considerados abandonados y transferidos a la custodia estatal.

La entidad financiera también alertó sobre la posibilidad de que cheques no cobrados o documentos financieros pendientes sean incluidos en la transferencia al estado si los titulares no realizan las acciones adecuadas. Bank of America recalca que las regulaciones varían según cada estado.