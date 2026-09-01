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Vicepresidenta de Bank of America muere tras ser herida con un arma blanca en Times Square

Las autoridades señalaron que Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America en el área de selección de negocios y resolución de conflictos, fue atacada de manera aleatoria en una de las zonas más concurridas de Estados Unidos.

La agresora, Pamela Cisneros, apuñaló primero a un hombre de 68 años y menos de 20 segundos después atacó a Piace
La agresora, Pamela Cisneros, apuñaló primero a un hombre de 68 años y menos de 20 segundos después atacó a Piace | AFP
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Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió el lunes tras ser apuñalada en el abdomen en pleno Times Square, Nueva York. La ejecutiva de 32 años fue atacada por una mujer que portaba dos cuchillos y que, según la policía, actuó de manera aleatoria. Otra persona, un hombre de 68 años, también resultó herida y permanece en condición estable en el Hospital Bellevue.

La víctima trabajaba a una cuadra del lugar del ataque, en la división de selección de negocios y resolución de conflictos del banco. Bank of America emitió un comunicado en el que lamentó su deceso. "Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos", señaló la entidad.

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La Policía abatió a la agresora tras usar una Taser

La atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente en Queens. Según la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, sacó los cuchillos de una bolsa cerca de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida. Primero apuñaló al hombre de 68 años que acababa de salir del metro con su esposa y, menos de 20 segundos después, atacó a Piacenti.

Cisneros continuó caminando por la Séptima Avenida hasta encontrarse con agentes entre las calles 42 y 43. Ante la orden de soltar las armas, respondió con amenazas. “No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!”, gritó, según el relato de Tisch.

Los policías intentaron reducirla con pistolas eléctricas, pero no lograron detenerla. Cuando la mujer avanzó hacia ellos con los cuchillos en alto, abrieron fuego. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde se confirmó su muerte.

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Descartan un vínculo con el terrorismo

Las autoridades aclararon que no hay indicios de que el hecho esté relacionado con terrorismo organizado. Tampoco se estableció un vínculo previo entre la agresora y las víctimas. La comisionada calificó lo sucedido como una situación extraordinariamente peligrosa en una de las zonas más concurridas del mundo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, agradeció la rápida intervención policial y expresó solidaridad con las familias afectadas. La zona fue cerrada temporalmente mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

La Policía tenía registros de incidentes de salud mental de Cisneros en 2018 y 2019, aunque no constaban arrestos previos en la ciudad. Los dos cuchillos utilizados en el ataque fueron recuperados por los investigadores.

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¿Quién era Erin Piacenti?

Piacenti se graduó en 2021 de la Facultad de Derecho de Fordham junto a su esposo, Frank, también abogado. La pareja había celebrado recientemente sus dos años de casados y compró su primera casa en Chester, Nueva Jersey, en septiembre de 2025.

Su prima, Katie Guiltinan, pidió que la atención se concentrara en la víctima y no en la agresora. “Ella era maravillosa”, declaró a NBC News. La Universidad de Fordham también expresó sus condolencias a la familia y allegados.

El ataque ocurrió cerca del edificio donde se realiza la tradicional ceremonia de descenso de la bola de Times Square durante Año Nuevo. La zona ya había sido escenario de otro apuñalamiento mortal en mayo. La División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD continúa con las pesquisas.

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