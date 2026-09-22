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Confirmado | Apple pagará hasta $95 a todos los dueños de iPhone en EE.UU.: Estas personas podrán reclamar la compensación

Usuarios de Apple podrán recibir compensaciones tras un acuerdo de US$250 millones, relacionado con las funciones de inteligencia artificial de Siri.

Apple pagará hasta $95 a todos los dueños de iPhone en EE.UU.
Apple pagará hasta $95 a todos los dueños de iPhone en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Una gran noticia para los usuarios de Apple, pues un grupo podrá recibir dinero tras un acuerdo colectivo relacionado con las funciones de inteligencia artificial que la empresa promocionó para Siri. Si bien el acuerdo tiene un fondo de US$250 millones, esto podría significar que cada dispositivo elegible acceda hasta US$95.

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Cabe mencionar que este caso surgió de una demanda colectiva en Estados Unidos que cuestionaba la manera en la que Apple promocionó las capacidades de inteligencia artificial de sus nuevos teléfonos. Asimismo, la demanda indica que la compañía había generado entre los consumidores una expectativa clara de que el iPhone 16 incorporaría determinadas funciones avanzadas de IA y Siri.

A pesar de que Apple comenzó a ofrecer algunas herramientas de Apple Intelligence durante el 2024, entre ellas la integración de ChatGPT con Siri y funciones como los emojis generativos. Sin embargo, otras características anunciadas no llegaron inicialmente a los dispositivos, de acuerdo a los argumentos de la demanda.

¿Quiénes podrán recibir el dinero?

Según el portal Axios, no todos los propietarios de un iPhone pueden presentar un reclamo, pues según las condiciones del acuerdo, los principales requisitos son:

  • Vivir en Estados Unidos.
  • Haber comprado un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o cualquier modelo de iPhone 16.
  • Haber realizado la compra entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.
  • Ser el comprador original del teléfono, es decir, no haberlo adquirido mediante reventa.
  • Haber esperado al momento de la compra recibir determinadas funciones de Siri y Apple Intelligence que finalmente no estaban disponibles.
  • Ten en cuenta que las empresas también pueden presentar reclamaciones si es que se cumplen con las condiciones establecidas. El plazo para hacerlo culmina el 21 de diciembre del 2026.

¿Cómo presentar tu reclamo para recibir una compensación de Apple?

Los usuarios que consideren que cumplen los requisitos deben ingresar a la web del acuerdo, dar su nombre, datos de contacto y también agregar el número de serie del iPhone correspondiente. El acuerdo establece que una reclamación puede ser rechazada si "está incompleta, contiene información falsa o no se presenta antes de la fecha límite".

El sitio también señala que toda la información entregada "será tratada como confidencial" y utilizada solo para gestionar la reclamación relacionada con el acuerdo.

¿Cuánto dinero recibirán los usuarios?

El pago inicia en US$25 por cada dispositivo elegible, pero el monto podría aumentar o disminuir dependiendo de diversos factores. El monto máximo establecido es de US$95 por dispositivo; sin embargo, los usuarios no tienen garantizado automáticamente recibir esta cantidad.

La web del acuerdo indica que el monto puede ser "reducido proporcionalmente dependiendo del número total de reclamaciones válidas presentadas y otros factores". No obstante, el proceso todavía debe superar una etapa judicial.

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