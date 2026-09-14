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Alerta en EE.UU. | Retiran de diversos supermercados unos caramelos de chocolates: Pueden llegar a ser perjudiciales para consumidores

La reconocida empresa que realiza estos productos reveló a sus consumidores afectados que podrán reclamar su reembolso solo con su comprobante de pago.

Retiran de diversos supermercados unos caramelos de chocolates en EE.UU.
Retiran de diversos supermercados unos caramelos de chocolates en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Hace unos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de caramelos de chocolates que fueron vendidos en diversos supermercados minoristas como Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods, Sierra Trading Post, entre otros, luego de contener alérgenos no declarados en el empaque que pueden llegar a ser perjudiciales para algunos consumidores

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¿Qué producto fue retirado de las tiendas minoristas en EE.UU.?

De acuerdo con el informe de la FDA, el producto retirado del mercado se trata de los caramelos de la marca Crystal Temptations que se venden como ‘Chocolatey Eyeballs’, luego de ser investigados por algunos analistas de salubridad. Además, los cinco productos se vendían como golosinas de Halloween.

FDA retiro de productos en EE.UU.

Retiro de productos en tiendas minoristas de Estados Unidos..

Los especialistas determinaron que el producto contenía leche, lo cual puede causar una reacción alérgica grave o mortal entre los consumidores que son intolerantes a los lácteos. Los caramelos fueron distribuidos de acuerdo con la FDA en al menos 12 estados del país: Arizona, California, Connecticut, Georgia, Indiana, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Texas, Virginia y Wyoming.

El retiro incluye cinco envases de Chocolatey Eyeballs identificados mediante números de estilo y no solo se limita a un tamaño ni tampoco a una presentación en específico, por lo que los consumidores deberán revisar el código que aparece en el empaque previo a desecharlo.

  • El primer producto afectado lleva el código 54040-CHEY. Se trata de una bolsa plástica de 10 onzas, con una tarjeta de encabezado diseñada y la denominación Chocolatey Eyeballs.
  • El segundo corresponde al estilo 54077-CHEY. Se comercializa en una caja acrílica de siete onzas, con una envoltura de papel diseñada.
  • También figura el código 58008-CHEY, correspondiente a un frasco plástico redondo de 10,5 onzas.
  • Asimismo, se retiró una bolsa plástica tipo pouch de 16 onzas, registrada con el número de estilo 58089-CHEY.
  • El quinto artículo es una bolsa plástica de 11 onzas atada con una etiqueta. Ese producto se identifica con el código 54083-CHEY.

La marca se pronuncia sobre estos caramelos distribuidos en EE.UU.

Por su parte, la compañía indicó que accedieron al retiro de su producto luego de que se determinara "una falla temporal en los procesos de producción y empaquetado", revelaron.

Además, la entidad aconsejó a los consumidores desechar el producto, mientras que la marca indicó a sus clientes que ante cualquier duda acerca del retiro puedan comunicarse al 1-201-246-7990 y presentar su comprobante de pago para el reembolso, debido a que en las tiendas donde se compraron los caramelos no se emitirán devoluciones.

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