Corte de Lambayeque brinda charla preventiva sobre violencia a padres de familia en JLO

Con el propósito de promover entornos seguros y contribuir a la prevención de la violencia desde las primeras etapas de vida, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló una charla de orientación dirigida a padres de familia de la Institución Educativa Inicial N.° 318 “Villa Kids”, ubicada en Villa Hermosa, distrito de José Leonardo Ortiz.

Durante la jornada, el personal del Módulo Judicial Integrado compartió orientaciones y mensajes preventivos relacionados con la identificación de situaciones de violencia, resaltando la importancia de que las familias promuevan desde el hogar relaciones basadas en el respeto, el buen trato, la comunicación y una convivencia saludable.

La actividad reunió a 50 padres de familia, quienes participaron de este espacio de sensibilización y orientación, permitiendo generar un diálogo sobre el rol fundamental que cumplen las familias en la formación de niñas y niños y en la construcción de ambientes libres de violencia.

Asimismo, se destacó la importancia de trabajar de manera articulada con las instituciones educativas, debido a que estos espacios permiten acercar información preventiva a las familias y brindar herramientas que contribuyan a identificar oportunamente situaciones que puedan afectar el bienestar de los integrantes del grupo familiar.

Con estas acciones, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo iniciativas de orientación y sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, reafirmando el compromiso institucional con la prevención de la violencia y la construcción de entornos seguros para niñas, niños y familias.