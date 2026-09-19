¿Tienes tu identificación vencida en EE.UU. y quieres viajar? La TSA está aceptando estos documentos en los aeropuertos

La TSA permitirá viajar con estos documentos pese a que la identificación está vencida en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La TSA permitirá viajar con estos documentos pese a que la identificación está vencida en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Uno de los temores más grandes de las personas al viajar es que su identificación se encuentre vencida, pero no te alarmes pues la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) acaba de anunciar que puede aceptar algunos documentos expirados en el control de seguridad en Estados Unidos.

Por esta razón, te diremos cuáles son las identificaciones que podrían seguir siendo válidas hasta dos años después de su fecha de vencimiento; no obstante, ten en cuenta que ello aplicará solamente en vuelos domésticos y a documentos incluidos en la lista de identificaciones aceptadas por la TSA.

Cabe mencionar que pese a esta norma, la TSA no autoriza viajar internacionalmente con un pasaporte expirado pues para salir o ingresar a Estados Unidos se deberá cumplir con las normas migratorias y los requisitos de la aerolínea.

¿Cuáles son las identificaciones vencidas que acepta la TSA?

A continuación, te diremos algunos de los documentos que la TSA admite hasta por dos años después de su fecha de vencimiento, siempre que se encuentren físicamente en buen estado y permitan comprobar la identidad de los viajeros:

Documento aceptado

Licencia de conducir estatal o tarjeta de identificación estatal

Licencia de conducir mejorada (Enhanced Driver’s License)

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjeta de viajero confiable del DHS

Identificación del Departamento de Defensa

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Credencial de trabajador de transporte

Tarjeta de autorización de empleo de USCIS

Credencial de marino mercante

Identificación de veterano o VHIC

Identificación con fotografía de una nación tribal reconocida federalmente

Tarjeta PIV del gobierno federal

La TSA indica que las identificaciones de su lista oficial pueden presentarse hasta dos años después de la fecha impresa de expiración.

¿Qué ocurre si no tienes una identificación válida?

Puedes intentar el proceso de verificación de identidad de la TSA, pero no está garantizado por lo que puede implicar controles adicionales. A partir del 2026, la TSA también anunció ConfirmID, un proceso de pago para determinadas personas que no tienen una identificación aceptada compatible con el REAL ID, pero esto no sustituye el control de seguridad ni tampoco garantiza el abordaje.