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Es oficial | Texas ordena suspender las licencias de conducir a las personas que realicen esta insólita maniobra al volante

Texas advierte que comer o beber al volante no es ilegal, pero sí puede llevar a la suspensión de la licencia si se provocan infracciones de tránsito.

Texas ordena suspender las licencias de conducir.
Texas ordena suspender las licencias de conducir. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Si bien comer o beber al volante no corresponde a un acto ilegal en Texas, en el caso de que esa distracción provoque una infracción de tránsito, el conductor podría terminar con la licencia suspendida. En este sentido, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) aplicará esa sanción a quienes acumulan diversas violaciones.

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Cabe mencionar que la suspensión no dependerá de un solo incidente, sino también del historial de manejo del conductor. El DPS podría aplicarla si es que esta persona ya acumula cuatro infracciones de tránsito en 12 meses, o siete en 24 meses. Ten en cuenta que este mecanismo reemplazó al antiguo sistema de puntos, eliminado en 2019.

¿Por qué razón Texas suspenderá las licencias de conducir?

Inicialmente, debes saber que comer o tomar café mientras manejas no genera una multa automática; sin embargo, el problema aparece si es que esa distracción causa un movimiento brusco, un frenazo o una maniobra insegura. En ese caso, la policía puede identificarlo como una conducción imprudente.

La ley de Texas establece como una conducción imprudente el hecho de manejar con total desatención por la seguridad de otras personas o bienes. Esta infracción puede derivar en una multa de hasta US$200 o arresto. Cada condena quedará registrada en el historial del conductor.

¿Qué ocurrirá si se acumulan varias infracciones?

Si es que el conductor suma cuatro infracciones de tránsito en un año, o siete en dos años, el DPS podría iniciar el proceso de suspensión de la licencia. Estas reglas aplicarán para cualquier tipo de infracción de manejo, no solo a las vinculadas con la comida.

El hecho de manejar con la licencia suspendida es considerado delito en Texas y puede derivar en cargos penales adicionales. Los conductores podrán reducir el impacto de una infracción tomando un curso de manejo defensivo aprobado por el estado, que en algunos casos evita que se quede registrada.

Información clave para los conductores en Texas

La norma establece que quienes perdieron su licencia debido a atrasos en el pago de la manutención infantil ya no son elegibles para conseguir una licencia ocupacional (occupational license), una autorización especial que en otros casos permite conducir con algunas limitaciones.

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