Comisión de Economía posterga voto sobre facultades legislativas tras disputa por tope de 114% a las tasas

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados no logró ponerse de acuerdo sobre el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. | Congreso del Perú

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La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados no logró ponerse de acuerdo sobre el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori y decidió postergar hasta el miércoles 16 de septiembre la votación del informe que evalúa las 16 materias económicas planteadas por el Ejecutivo.

La sesión tuvo como uno de sus principales puntos de tensión la propuesta para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés. El informe elaborado por la comisión plantea una opinión técnica desfavorable para esta medida, al considerar que los datos disponibles no demuestran que retirar el límite vaya a mejorar de manera general el acceso al crédito o las condiciones para los usuarios.

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El desacuerdo llevó a Fuerza Popular a intentar modificar la forma en que se evaluaba este punto. La congresista Rosangella Barbarán planteó una cuestión previa para separar la eliminación del tope del resto de materias incluidas en el informe, de modo que pudiera ser discutida de manera independiente.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por 11 votos contra 9. Así, el pedido del Ejecutivo para eliminar el límite de 114% permaneció dentro del informe que recomienda no otorgar las facultades en ese extremo.

¿Por qué la Comisión de Economía rechaza eliminar el tope de 114%?

El informe sostiene que las tasas promedio de los créditos dirigidos a pequeñas y microempresas y de los préstamos de consumo en bancos, financieras y cajas municipales se encuentran por debajo del límite vigente.

La comisión también cuestiona uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar la modificación. Según el Ejecutivo, luego de establecerse el tope las tasas se habrían concentrado alrededor del máximo permitido.

Para la comisión, los datos históricos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no permiten sostener esa conclusión de manera general. Además, señala que incluso antes de la entrada en vigencia del límite las tasas promedio no se ubicaban en el rango de 100% a 150% utilizado como referencia en la exposición de motivos del Gobierno.

Por ello, el informe concluye que la existencia de operaciones con tasas elevadas no constituye, por sí sola, sustento suficiente para eliminar el límite para todo el mercado.

El documento añade otro argumento: una mayor oferta de crédito no necesariamente beneficia a los usuarios si viene acompañada de una mayor carga financiera o de un incremento del sobreendeudamiento.

Fuerza Popular cuestiona que el rechazo sea en bloque

El debate no se concentró únicamente en las tasas. Fuerza Popular cuestionó que el informe planteara una posición desfavorable para las 16 materias que corresponden a la Comisión de Economía, en lugar de permitir una evaluación diferenciada.

Cecilia Chacón sostuvo que no necesariamente existe respaldo para todas las propuestas del Ejecutivo, pero cuestionó que no se haya abierto una discusión específica sobre cada una de ellas. En esa línea, planteó que, ante las dudas sobre determinadas medidas, correspondía solicitar mayores elementos técnicos, incluida la participación de la SBS en el caso de las tasas.

La posición no fue compartida por todos los integrantes. Paola Martínez, de Renovación Popular, señaló que su bancada podría respaldar facultades vinculadas con la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno El Niño y la seguridad, pero marcó distancia de otras propuestas, entre ellas la eliminación del tope de tasas, las finanzas abiertas con cuentas para menores de edad y determinadas modificaciones al régimen tributario empresarial.

De esta manera, el debate dejó en evidencia que el rechazo al pedido del Ejecutivo no necesariamente supone una posición uniforme de los parlamentarios sobre las 16 materias.

Votación de facultades queda para el miércoles 16 de septiembre

Tras más de dos horas de discusión, la comisión optó por no votar todavía el informe. Primero se planteó un cuarto intermedio ante la falta de acuerdos, pero finalmente se decidió postergar la votación para el miércoles 16 de septiembre.

El presidente de la comisión, José Marcelo, precisó que la postergación no implica que se haya elaborado un nuevo texto. Por tanto, el documento que se discutió durante la sesión, incluido el rechazo a la eliminación del tope de 114%, será el que llegue a votación, salvo que se produzca alguna modificación antes de esa fecha.

El pedido del Ejecutivo abarca 16 materias, entre ellas la formalización de micro y pequeñas empresas, factoring, financiamiento de emprendimientos, modernización societaria, financiamiento agrario, tasas de interés, finanzas abiertas, remediación ambiental, asociaciones público-privadas, infraestructura, regímenes tributarios empresariales, aduanas y obras por impuestos.

La decisión de la Comisión de Economía no será definitiva. Si el dictamen es aprobado el miércoles, el pedido continuará su trámite en la Comisión de Constitución, que deberá evaluar la delegación de facultades por 120 días. El último paso será el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá si el Gobierno obtiene o no la autorización para legislar sobre estas materias.