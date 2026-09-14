Miss International Queen 2026: candidatas, fecha, hora y dónde ver el certamen de belleza para mujeres transgénero en Tailandia
Dayalid Coronado, representante de Perú, busca dejar en alto el nombre del país, como lo hizo su compatriota Catalina Marsano en 2024.
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La gran final de Miss International Queen 2026, considerada uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo dirigido a mujeres transgénero, se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre en el teatro Tiffany's Show, ubicado en Pattaya, Tailandia. Antes de la gala principal, las participantes cumplirán con una serie de actividades y eventos en distintos puntos del país, entre ellos Prachuap Khiri Khan.
En esta edición, 27 representantes de diferentes países buscarán quedarse con la corona que actualmente ostenta Midori Monét, representante de Estados Unidos y ganadora de Miss International Queen 2025. Como parte de la programación, las candidatas también participarán en diversas competencias preliminares, entre ellas el World Equality Forum, la prueba de talento y la presentación de trajes nacionales.
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¿A qué hora ver la final del Miss International Queen 2026?
De acuerdo a las redes oficiales del Miss International Queen 2026, la gran final del certamen se llevará a cabo el 19 de septiembre a partir de las 8.00 p. m. (hora local). En Perú, la transmisión iniciará a las 8.00 a. m. del mismo sábado. En tanto, la competencia preliminar se realizará el 17 de septiembre, desde las 2.00 p. m.
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Dayalid Coronado representa a Perú en el Miss International Queen 2026
La representante de Perú en el Miss International Queen 2026 es Dayalid Coronado. Ella asumió el título nacional con el objetivo de retener la corona que su compatriota, Catalina Marsano, ganó en la edición 2024.
Dayalid Coronado tuvo una destacada participación en el World Equality Forum, donde las candidatas discutieron temas de inclusión y derechos. La representante peruana sorprendió con un poderoso recordatorio de que la verdadera igualdad comienza con el reconocimiento legal, la dignidad y la libertad de vivir con autenticidad.
Dayalid Coronado tuvo una destacada participación en el World Equality Forum. Foto: Instagram
"La verdadera igualdad comienza cuando la ley nos reconoce tal como somos, porque nuestra identidad, dignidad y derechos nunca deberían ser barreras para vivir en libertad", manifestó la Miss International Queen Perú 2026.
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¿Quiénes son las candidatas del Miss International Queen 2026?
- Alemania: Stella de Monas
- Brasil: Sophia Di Martino
- Camboya: Srey Sros
- Canadá: Aria Sterling
- Colombia: Cata Vallejo
- Ecuador: Anahí Festerling
- España: Valeria Rodríguez
- Estados Unidos: Thelocolby
- Filipinas: Red Spiegelman
- Francia: Morgane Ocean
- Honduras: Tiffany Brooks
- India: Shreya Patel
- Indonesia: Kaila Azhari
- Japón: Yuka Suzuki
- Laos: Phounphin Souvanh
- Malasia: Zara Evans
- México: Ivanna Cázares
- Myanmar: May Thway
- Nicaragua: Brenda Vega
- Perú: Dayalid Coronado
- Puerto Rico: Nicole Rivera
- Reino Unido: Chloe Sinclair
- Singapur: Nicole Chen
- Tailandia: Book Theerachaya
- Taiwán: Rachel Lin
- Venezuela: Daniela Marquina
- Vietnam: Nguyen Cao Minh Anh