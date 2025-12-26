El monto será destinado para aquellos beneficiarios del programa de Seguro para Sobrevivientes. | Difusión

El monto será destinado para aquellos beneficiarios del programa de Seguro para Sobrevivientes. | Difusión

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado una nueva medida que repercutirá en miles de familias norteamericanas: a partir de 2026, el Seguro Social comenzará a depositar más de 46.000 dólares al año en las cuentas bancarias de aquellos que cumplan con un requisito específico dentro del sistema.

Esta decisión forma parte de los ajustes que se implementarán en el Seguro Social para 2026, los cuales incluyen un aumento automático del 2,8% en los pagos por costo de vida. El principal enfoque está en una prestación del seguro destinado a sobrevivientes, que es una de las que realiza los pagos mensuales más altos del programa.

¿Quiénes grupo de personas recibirán más de USD 46.000 en 2026?

Este beneficio está destinado a las familias que han perdido al principal sostén económico y que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, específicamente para el Seguro por Sobrevivientes del Seguro Social en la categoría de viuda con dos hijos a cargo.

A partir de enero de 2026, estas familias recibirán un pago mensual de 3.898 dólares, lo que equivale a 46.776 dólares al año. El dinero será depositado directamente en la cuenta bancaria registrada ante la Administración del Seguro Social. Para poder acceder a este beneficio, es necesario que la persona fallecida haya cumplido con los créditos laborales requeridos por el sistema.

¿Cómo se calcula el monto y por qué razón aumentará el próximo año?

El monto del beneficio se calcula teniendo en cuenta el ajuste por costo de vida, que se determina según la inflación. Este aumento se realiza de manera automática, sin que sea necesario hacer ningún trámite adicional.

Pago mensual en 2026: USD 3.898

Pago anual estimado: USD 46.776

Tipo de prestación: seguro por sobrevivientes

Forma de cobro: depósito bancario directo

Con esta medida, se fortalece el ingreso de las familias que cumplen con los requisitos establecidos, consolidando al seguro por sobrevivientes como uno de los apoyos económicos más importantes del Seguro Social.

PUEDES VER: Estados Unidos busca revolucionar el tránsito urbano con la llegada de un cuarto color en los semáforos

Gobierno de Trump entregaría cheques de US$2.000 a sus ciudadanos

El gobierno de Estados Unidos viene considerando la posibilidad de otorgar pagos de hasta 2.000 dólares a sus ciudadanos en 2026, los cuales serían financiados a través de los ingresos generados por aranceles. Esta propuesta ha ganado importancia nuevamente en la agenda económica del país y podría resultar en un reembolso directo para los contribuyentes.

La idea fue presentada por el expresidente Donald Trump y ha recibido el respaldo de los asesores económicos de la Casa Blanca, aunque su implementación aún no está asegurada. El progreso del plan depende de una cuestión clave que todavía no se ha resuelto a nivel institucional.

La administración admite que los pagos no pueden aprobarse de inmediato. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, explicó que para que esta medida se lleve a cabo es necesario que el Congreso apruebe una ley específica que permita al Departamento del Tesoro usar los ingresos de los aranceles para realizar pagos directos.