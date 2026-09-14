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Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva por robo de mototaxi y celulares

El investigado fue detenido tras un operativo policial luego de que un conductor denunciara el robo de su vehículo y pertenencias.

Piura: dictan prisión preventiva a investigado por robo agravado. Foto: difusión.
Piura: dictan prisión preventiva a investigado por robo agravado. Foto: difusión.
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José Andrés P.C. será internado preventivamente por siete meses en el penal de Piura mientras se defina su situación legal en el proceso judicial que afronta por la presunta comisión del delito de robo agravado.

Esta medida fue ordenada por el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, quien declaró procedente el pedido de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público.

PUEDES VER: Paita: Corte de Piura brinda charla sobre prevención del hostigamiento sexual | piura | La República

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La investigación parte de la denuncia formulada por el conductor de una mototaxista, quien denunció que la madrugada del 8 de septiembre de este año, tres personas le pidieron que los traslade desde la Urb. María Goretti hacia el A.H. La Primavera en Castilla.

Antes de llegar a su destino, uno de los pasajeros le pidió desviarse de su destino, llevándolo a un lugar descampado y sin iluminación, donde uno de ellos se alejó del lugar, mientras que los otros dos lo agredieron físicamente, despojándolo de dos equipos celulares, documentos personales e incluso se llevaron la mototaxi.

PUEDES VER: Corte de Piura reconoce a trabajadora judicial tras 47 años de servicio | piura | La República

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Tras la denuncia, agentes policiales montaron un operativo en la zona, logrando ubicar el vehículo menor, así como la captura del investigado.

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