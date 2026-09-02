Excelentes noticias | Los tres pagos que llegan a EE.UU. en septiembre: ¿Cuáles son y cómo ser beneficiario?

Los TRES PAGOS que llegan a EE.UU. en septiembre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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En medio de la inflación, muchas familias en Estados Unidos están enfrentando problemas para llegar a fin de mes, pero a pesar de ello, hay una gran noticia para el mes de septiembre pues se han destinado pagos que podrían representar un alivio financiero para ellos, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Se conoció que en septiembre, se entregarán tres beneficios distintos, pero no todos estarán disponibles para las personas.

Ten en cuenta que algunos beneficiarios podrían recibir un solo depósito, pero otros podrían acceder a más de un pago en fechas cercanas y en esta nota, te contaremos cómo puedes conseguirlo y cuándo se prevé su entrega.

¿Cuáles son los pagos de septiembre 2026?

En el mes de septiembre, se entregarán tres beneficios, aunque la mayoría de las personas solo podrán acceder a uno de ellos, otros sí podrán recibir más de un pago.

Seguro Social

Los pagos del Seguro Social se entregarán los miércoles, pero la fecha exacta dependerá del nacimiento del beneficiario. En septiembre, los abonos comenzarán el nueve, pero quienes reciben los beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) reciben el depósito en sus cuentas el primer día del mes.

Martes 1 de septiembre de 2026: Lo recibirán las personas que reciben Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Jueves 3 de septiembre de 2026: Personas que recibían Seguro Social antes de mayo de 1997.

Jueves 3 de septiembre de 2026: Personas que reciben Seguro Social y SSI.

Miércoles 9 de septiembre de 2026: Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 16 de septiembre de 2026: Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 23 de septiembre de 2026: Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

ANCHOR

ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters) es un programa estatal de Nueva Jersey que tiene como finalidad reducir la carga de los impuestos a la propiedad para residentes elegibles, como a propietarios e inquilinos. Sus pagos iniciarán el 15 de septiembre, en tandas sucesivas.

Cabe mencionar que: si los propietarios tienen ingresos de hasta US$150,000 pueden recibir US$1,500; si es entre US$150,001 y US$250,000, cobrará US$1,000. En tanto, los inquilinos elegibles reciben US$450, mientras quienes tenían 65 años o más al finalizar 2025 pueden obtener US$700. Cabe precisar que el límite de ingresos para inquilinos es US$150,000.

CalPERS

No se trata de un pago de estímulo ni tampoco de una ayuda estatal nueva. Es la pensión mensual administrada por el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California para jubilados y beneficiarios. Cabe mencionar que el calendario puede ser confuso debido a que CalPERS paga el beneficio de un mes al inicio del siguiente. En este sentido, queda de la siguiente manera: