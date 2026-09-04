Atención viudas y viudos en EE.UU.: Solo estas personas tendrán derecho a recibir los beneficios del Seguro Social

Estas personas tendrán derecho a recibir los beneficios del Seguro Social en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Todos los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos tienen el derecho de recibir sus pagos mensuales hasta un eventual fallecimiento; sin embargo, cuando ocurre, este dinero no tendría que perderse debido a que algunas personas, incluida la pareja que quedó viuda o viudo, podrían ser elegibles para recibirlo.

Cabe mencionar que cuando la Administración del Seguro Social (SSA) conoce que un beneficiario ha fallecido, puede establecer si alguien es más elegible para que de esa manera pueda seguir cobrando sus pagos mensuales a través de los 'beneficios para sobrevivientes'.

¿Quiénes son elegibles para los pagos de sobrevivientes del Seguro Social?

Los beneficios para sobrevivientes entregan pagos mensuales a los familiares elegibles de personas que trabajaron y pagaron impuestos de la Seguridad Social antes de fallecer, incluidos los cónyuges viudos.

Asimismo, los esposos, los excónyuges, hijos o padres dependientes de alguien que trabajó y pagó impuestos de la Seguridad Social antes de fallecer pueden calificar para cobrar los beneficios de sobreviviente. En el caso de los viudos o ex parejas, estos son los requisitos que debes cumplir para cobrar los beneficios del Seguro Social:

Tener 60 años o más, o entre 50 y 59 años si tienes una discapacidad.

Estuviste casado ​​durante al menos 9 meses antes de la muerte de tu cónyuge.

No te volviste a casar antes de los 60 años (50 años si tienes una discapacidad).

Las exparejas que hayan estado casados durante al menos 10 años, así como algunas relaciones legales válidas fuera del matrimonio también pueden ser elegibles. Independientemente de tu edad y del tiempo que hayas estado casado, puedes calificar para los pagos de sobrevivientes si cuidas a un hijo o hijos de la persona fallecida.

¿Cuál es el monto que reciben los sobrevivientes en el Seguro Social?

El pago mensual se basa en el historial laboral del fallecido. Ten en cuenta que los pagos comienzan en el 71.5% de la prestación de su cónyuge y aumentan cuanto más tiempo tarde en solicitarla. A continuación, estos son los montos que podrías obtener:

Más del 75% a los 61 años.

Más del 80% a los 63 años.

Más del 90% a los 65 años.

Hasta el 100% al alcanzar la edad plena de jubilación.

Por último, la edad plena de jubilacióndependerá del año de nacimiento. Si naciste entre 1943 y 1954, tu plena edad de jubilación es de 66 años. Si naciste entre 1955 y 1959, la plena edad de jubilación aumenta gradualmente hasta llegar a los 67 años de edad para aquellos nacidos desde 1960 en adelante. Además, los viudos podrían recibir un pago único por fallecimiento de US$255.