Estudiantes de Derecho de la UNP conocen la labor judicial en la Corte de Piura

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Un nuevo grupo de estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura (UNP) realizó este domingo una visita guiada a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Durante la jornada, el presidente de la institución, Dr. David Fernando Correa Castro, saludó cálidamente a los universitarios y los invitó a formar parte del Poder Judicial en el futuro para contribuir activamente con la administración de justicia en el Perú.

En el recorrido, el juez superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón explicó a los jóvenes la generación de incidentes en los expedientes de materia penal, además de resaltar el desarrollo y los beneficios de las audiencias virtuales en la gestión actual.

Asimismo, los estudiantes mantuvieron un diálogo directo con la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Diana Zapata Miranda, quien profundizó sobre las funciones, retos y responsabilidades que asumen los magistrados en el ejercicio del cargo.

La visita concluyó con un recorrido cultural e institucional por el Salón Histórico y la Galería de Presidentes de la sede judicial.

Con estas actividades, la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso de continuar abriendo sus puertas a los futuros profesionales del Derecho, con el objetivo de fortalecer su formación académica, acercar la justicia a la comunidad universitaria y promover el conocimiento práctico del sistema judicial.