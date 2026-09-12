Algo extraño ocurre bajo Italia: la corteza terrestre está abriéndose lentamente como una cremallera

Los Apeninos italianos son una larga cordillera que recorre unos 1.200 a 1.400 kilómetros de norte a sur. Foto: Wikimedia

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Bajo los Apeninos, la cordillera que recorre unos 1.200 kilómetros de la península italiana, ocurre un fenómeno que durante años desconcertó a los geólogos. Mientras una zona de la corteza se estira, otra cercana recibe presión y se comprime. Además, algunos sectores ascienden y otros descienden, una combinación difícil de explicar con un solo mecanismo tectónico.

Un equipo de geólogos dirigidos por Stefano Tavani, de la Universidad de Florencia, propone ahora que la parte inferior de la corteza y de la litosfera se desprende poco a poco y se hunde hacia el manto. Los investigadores compararon registros de terremotos, mediciones GPS, observaciones de radar satelital y mapas del límite entre la corteza y el manto, conocido como Moho. Los resultados publicados en Communications Earth & Environment apuntan hacia una especie de “cremallera” que avanza bajo Italia.

¿Qué está pasando bajo los Apeninos?

El proceso recibe el nombre de delaminación. En términos sencillos, las capas rocosas más densas de la parte inferior se separan de la corteza superior y descienden hacia el manto. Este desprendimiento no ocurriría de forma simultánea a lo largo de toda la cordillera. Los científicos identificaron un frente, denominado bisagra, que marca el punto donde sucede la separación.

La geología de los Apeninos ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. Foto. Paolo Corsetti

Los datos reunidos por el equipo señalan una estructura de más de 500 kilómetros bajo los Apeninos. En esa zona, el Moho situado bajo el lado del Tirreno aparece superpuesto al correspondiente al sector del Adriático. Para Tavani y sus colegas, esta configuración representa la región donde las capas inferiores pierden su conexión con la corteza superior.

Los terremotos también aportan una pista. Detrás de esa bisagra predominan señales asociadas con la extensión de la corteza, mientras que delante aparecen mecanismos relacionados con la compresión. El desplazamiento del frente hacia el antepaís del Adriático encaja con el modelo propuesto por los investigadores.

¿Por qué una parte de Italia se estira mientras otra se comprime?

La aparente contradicción tiene raíces en la evolución tectónica de los Apeninos. Como otras grandes cordilleras, esta cadena surgió a partir del empuje de placas, que comprimió y engrosó la corteza durante millones de años. Sin embargo, el sistema cambió cuando la placa que descendía hacia el manto comenzó a retroceder.

Ese movimiento produjo extensión detrás del frente montañoso y contribuyó a la apertura del mar Tirreno, mientras el borde exterior de los Apeninos continuaba bajo compresión. Entre hace unos 10 y 2 millones de años, cerca de 100 kilómetros de acortamiento en los Apeninos centrales coincidieron con una cantidad similar de extensión en la zona del Tirreno.

Hace unos 2 millones de años terminó la principal fase de extensión asociada con la apertura del Tirreno. El acortamiento del frente de los Apeninos también perdió velocidad, pero la deformación no desapareció. Las mediciones actuales muestran unos 4 milímetros por año de extensión a través de la cordillera y cerca de 2 milímetros por año de contracción hacia su borde exterior.

¿Cómo funciona la cremallera que está separando la corteza terrestre?

El modelo plantea que, antes del paso de la bisagra, las capas inferiores permanecen unidas a la placa que desciende y ejercen una carga hacia abajo sobre la corteza. Cuando el frente avanza y esas capas se desprenden, esa carga disminuye.

La corteza que queda arriba puede recuperar parte de su forma y ascender, mientras el material más denso bajo ella da paso a un manto con mayor flotabilidad. Ese cambio favorece la extensión detrás de la bisagra. Al mismo tiempo, el sector que todavía conserva la conexión con la placa mantiene la compresión y el descenso.

Los autores reconocen que su propuesta es un modelo simplificado y que aún existen dudas sobre la estructura exacta de la placa bajo los Apeninos.